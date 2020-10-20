Даниил Квят: Хабиб победит Гэтжи во втором раунде удушающим приемом

Российский пилот команды Формулы-1 «Альфа Таури» Даниил Квят сделал прогноз на поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, который пройдет на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби 24 октября.

Ролик с заявлением Квята был опубликован на странице UFC в социальной сети «ВКонктакте».

«Всем привет. Насчет боя Джастина Гэтжи и Хабиба Нурмагомедова, думаю, что Хабиб победит во втором раунде удушающим приёмом. Где-то в середине раунда. Думаю, будет интересный бой. Гэтжи очень силён в стойке. В какой-то момент будут размены ударами. Буду стараться смотреть бой, где бы я ни находился», – рассказал Даниил.

Ранее 32-летний россиянин победил во всех своих 28 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. У 31-летнего американца – 22 победы и два поражения.