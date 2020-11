Бой Волков – Оверим возглавит турнир UFC в феврале

Поединок между российским бойцом смешанного стиля Александром Волковым и голландцем Алистаром Оверим должен стать главным на турнире UFC Fight Night, который состоится 6 февраля. Об этом сообщил ESPN президент организации Дана Уайт.

Отмечается, что UFC пока не объявил о месте проведения предполагаемого мероприятия.

В своей карьере на счету 32-летнего Волкова 32 победы и восемь поражений. Его последний бой состоялся 24 октября на турнире UFC 254 , где он нокаутировал американца Уолта Харриса.

Что касается Оверима, то 40-летний голландец провел 65 боев, 47 из которых завершились в его пользу.

Alistair Overeem's (@Alistairovereem) «one final run» at a UFC belt will meet Alexander Volkov (@AlexDragoVolkov) next. Overeem vs. Volkov to headline UFC Fight Night on Feb. 6, per Dana White (@danawhite). https://t.co/bKSRQCAGOn