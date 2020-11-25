Олег Тактаров: Харитонов - это отброс и стыд. Дальше падать просто некуда

Бывший боец UFC Олег Тактаров жестко раскритиковал Сергея Харитонова за примирение с Адамом Яндиевым.

«Я даже не хочу обсуждать имя этого гражданина (Харитонова), это стыд и позор. Для любого народа такой гражданин — позор. Это отброс, это стыд. Мне его друзья пишут, что им стыдно за него. Дальше падать просто некуда, как мне казалось, но Харитонов наверняка упадет еще ниже.

Харитонов с нами одной нации, он десантник. Вот как сейчас себя десантники должны чувствовать? Они же не такие. Я знаю десантников, которые были в афганском плену, которые умрут, но, образно говоря, не предадут знамя полка и свою честь», — сказал Тактаров во время прямой трансляции в инстаграме.

Напомним, инцидент произошел 13 ноября в Москве во время турнира по смешанным единоборствам. Яндиев сначала избил Руслана Абдо, а потом и Харитонова. Причиной конфликта стали финансовые разногласия. В результате драки Сергей был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами лица, переломом носа со смещением и другими травмами.

24 ноября участники конфликта объявили, что помирились и не имеют претензий друг к другу.