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25 ноября 16:20
автор: Юрий Нечаев

Адам Яндиев: Говорят, коронавирус действует на психику, но я не буду себя этим оправдывать

13 ноября спортсмен избил Сергея Харитонова.

Российский боец смешанных единоборств Адам Яндиев выступил с заявлением после примирения с Сергеем Харитоновым.

«Добрый день, дорогие друзья, братья и сестры, ассаламу алейкум. Я сожалею, что многих из вас мы с Сергеем разочаровали и вы не увидели продолжения, крови и мяса, сожалею о том, что сегодня наш конфликт исчерпан и многие разочарованы. Мы все не без греха и совершаем ошибки, на то мы и люди. Встреча с Сергеем расставила все точки в нашем конфликте, который длился не один месяц. Сергей признал свои ошибки, я признал свои, мы принесли друг другу извинения! Мое мнение — это мужской поступок со стороны Сергея.

Некоторые люди комментируют поступок Сергея так: продался, запугали, подкупили и т. п., я сожалею о вашем мнении. Кто-то перевел произошедшее даже на межнациональный конфликт — это все неправильно, друзья! Все те, кто хотел моего особенного наказания, — тоже простите, что разочаровал вас. Раз в наш конфликт вмешалась третья сила, а сила эта — закон Российской Федерации, значит, буду отвечать по закону. Надеюсь, каждый из вас знает законы нашей страны и статьи, по которым я должен ответить?! Я никогда не отрицал и не отрицаю своей вины по поводу того, что не сдержался и распустил руки. За это отвечу.

Наш конфликт — яркий пример поговорки «язык так мал, но сколько жизней он сломал»! Поэтому, друзья, следите за тем, что вы говорите, следите за своими действиями, думайте, прежде чем пускать кулаки в ход, ведь всевышний дал нам разум, чтобы мы думали о последствиях. Не знаю, что так затмило мой рассудок на тот момент, злость и обида за необоснованные обвинения или тяжелая форма COVID-19, которой я недавно переболел, или все вместе… Не знаю! Говорят, коронавирус действует на психику, но я не буду себя этим оправдывать. В том, что я распустил руки, — нет мне в этом оправдания.

Раз этот сор вынесли сюда, на всеобщее обозрение, давайте, мои дорогие, все вместе остановим это, постараемся остановить ненависть к национальностям в том числе! Не распускайте слухи, за них придется отвечать — если не перед человеком лично, то перед всевышним уж точно. Не распускайте рук, закон в нашей стране один, и за это тоже придется нести наказание! Пусть всевышний простит всех нас и благословит на благие дела!» — написал Яндиев в инстаграм.

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Публикация от Adam-Djamal Yandiev Boroda (@adam_yandiev_boroda)

Напомним, инцидент произошел 13 ноября в Москве во время турнира по смешанным единоборствам. Яндиев сначала избил Руслана Абдо, а потом и Харитонова. Причиной конфликта стали финансовые разногласия. В результате драки Сергей был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами лица, переломом носа со смещением и другими травмами.

24 ноября участники конфликта объявили, что помирились и не имеют претензий друг к другу.

«Только вперед!» – сказал Харитонов и дал заднюю. Плохой пример для молодежи

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