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22 декабря 07:05

Махачев проведет бой с американцем Добером 6 марта в рамках турнира UFC 259

Последний поединок россиянина в организации прошел в сентябре 2019 года против бразильца Дави Рамуса.

Стало известна дата следующего поединка российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева.

Как сообщает журналист Игорь Лазорин, 29-летний спортсмен проведет бой 6 марта. Его соперником должен стать представитель США Дрю Добер. Отмечается, поединок состоится в рамках турнира UFC 259.

Пока контракты между бойцами не подписаны, но имеется устная договоренность.

Напомним, что в своей карьере Махачев принял участие в 19 поединках, одержав 18 побед и потерпев одно поражение. Что касается Добера, то 32-летний американец имеет на своем счету 23 выигрыша и десять поражений.

источник: «Советский спорт»
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