Махачев проведет бой с американцем Добером 6 марта в рамках турнира UFC 259

Стало известна дата следующего поединка российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева.

Как сообщает журналист Игорь Лазорин, 29-летний спортсмен проведет бой 6 марта. Его соперником должен стать представитель США Дрю Добер. Отмечается, поединок состоится в рамках турнира UFC 259.

Пока контракты между бойцами не подписаны, но имеется устная договоренность.

Напомним, что в своей карьере Махачев принял участие в 19 поединках, одержав 18 побед и потерпев одно поражение. Что касается Добера, то 32-летний американец имеет на своем счету 23 выигрыша и десять поражений.