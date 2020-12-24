Бывший чемпион UFC Петтис продолжит карьеру в PFL

Американский боец смешанных единоборств Энтони Петтис продолжит карьеру в PFL.
Пресс-служба промоушена сообщает, что американец будет выступать в легкой весовой категории.
IT’S SHOWTIME!— PFL MMA (@ProFightLeague) December 23, 2020
Welcome to the PFL, @Showtimepettis! pic.twitter.com/FwPDt3ozhF
Всего в ММА Петтис одержал 23 победы и потерпел 10 поражений. С 2011 года он выступал в UFC. В 19 боях в самом престижном промоушене он одержал 11 побед при восьми поражениях, став чемпионом организации в легком весе.