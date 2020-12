Бывший чемпион UFC Петтис продолжит карьеру в PFL

Американский боец смешанных единоборств Энтони Петтис продолжит карьеру в PFL.

Пресс-служба промоушена сообщает, что американец будет выступать в легкой весовой категории.

