Бывший чемпион UFC Петтис продолжит карьеру в PFL

Американский боец смешанных единоборств Энтони Петтис продолжит карьеру в PFL.

Пресс-служба промоушена сообщает, что американец будет выступать в легкой весовой категории.

Всего в ММА Петтис одержал 23 победы и потерпел 10 поражений. С 2011 года он выступал в UFC. В 19 боях в самом престижном промоушене он одержал 11 побед при восьми поражениях, став чемпионом организации в легком весе.