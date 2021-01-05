Бой между Усманом и Бернсом должен состояться 13 февраля в рамках турнира UFC 258

Стала известна дата поединка между чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и Гилбертом Бернсом.

Как сообщает ESPN, данный бой должен стать главным событием турнира UFC 258, который пройдет 13 февраля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Пока контракт на поединок еще не был подписан, но стороны смогли договориться о деталях будущей сделки. Бой будет состоять из 5 раундов.

Напомним, что первоначально бой должен быть состояться 12 декабря, однако Усман попросил сдвинуть сроки, чтобы лучше подготовиться к предстоящему событию.

Напомним, за всю карьеру в ММА 33-летний Усман выиграл 17 боев и потерпел одно поражение. Он является чемпионом в полусреднем весе. На счету 34-летнего Бернса – 19 побед и три поражения.