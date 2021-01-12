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12 января 15:15

Монсон объяснил свое решение завершить карьеру

Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон назвал причины, из-за которых он объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Напомним, что новость об уходе 49-летнего американца из спорта появилась вчера, 11 января.

– Я открою школы джиу-джитсу и грэпплинга в Башкортостане. И, конечно, возглавлю сборную России, чтобы она участвовала в чемпионатах мира по джиу-джитсу и ADCC, – цитирует бойца ТАСС.

Отметим, что в своей карьере Монсон провел 87 поединков, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один бой завершился вничью.

В настоящий момент Джефф, имеющий российский паспорт, является депутатом совета Красногорского городского округа Московской области.

источник: ТАСС
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