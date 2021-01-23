Первый тренер Нурмагомедова в США: На месте Хабиба я бы провел еще один бой в UFC

Мурат Кештов, являющийся первым тренером чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в США, оценил возможное возвращение спортсмена в октагон.

– Я не думаю, что UFC может его заставить вернуться. Только он сам может так решить, если захочет. Когда ты добился вершин, тебе сложнее искать мотивацию. В то же время, один бой еще можно было сделать. Так бы я думал на его месте. Особенно когда так уверенно чувствуешь себя, как он в 70 килограммах. Я думаю, ему там нет равных и нескоро будут. Наверное, один бой я бы еще сделал на его месте, – цитирует Кештова Sport24.

Напомним, что Хабиб завершил карьеру 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 254. На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках в ММА.

Хабиб Нурмагомедов: Возобновление карьеры? Бои в мои планы не входят