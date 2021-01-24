Порье – после боя с Макгрегором: Теперь у нас счет 1-1 и мы можем сделать это снова

Топовый боец UFC Дастин Порье поделился эмоциями после победы над ирландцем Конором Макгрегором.

Напомним, 32-летний уроженец Луизианны нокутировал соперника во втором раунде. Их поединок возглавил турнир UFC 257.

«Честно говоря, не удивлен своим выступлением, поскольку я много работал. Но не буду скрывать, что я счастлив. Думаю, это был отличный бой.

Хочу выразить уважение Конору. Он принял результат как подобает. Теперь у нас счет 1-1 и мы можем сделать это снова.

Что касается моих планов на будущее, то я рассчитываю получить титульный бой. Если Нурмагомедов не вернется, то мы с Конором лучшие легковесы прямо сейчас», – заключил Порье.