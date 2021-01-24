Нурмагомедов – о поражении Макгрегора: Вот что случается, когда ты тренируешься с маленькими детьми

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение Конора Макгрегора в бою с американцем Дастином Порье.

«Вот что случается, когда ты меняешь свою команду, оставляешь спарринг-партнёра, с которым выиграл титул и тренируешься с маленькими детьми», – написал 32-летний уроженец Дагестана в своем Twitter.

Добавим, что уступив Порье, Макгрегор потерпел пятое поражение в карьере. Также на его счету 22 победы. У 32-летнего американца – 27 выигранных боев и шесть поражений.