Александр Шлеменко: Порье разобрал Макгрегора. Даже не мог предположить, что так случится

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал результат боя Конор Макгрегор – Дастин Порье в главном событии турнира UFC 257.

«На самом деле я очень сильно расстроился, что мой прогноз не сбылся, потому что я даже не мог предположить, что так случится. Думаю, что многие не ожидали, что Конор проиграет. Я очень рад за Порье, он провёл отличную работу, разобрал соперника по полочкам», – цитирует Шлеменко News.ru.

Добавим, что уступив Порье, Макгрегор потерпел пятое поражение в карьере. Также на его счету 22 победы. У 32-летнего американца – 27 выигранных боев и шесть поражений.