ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Италия - Серия А 14:00 Тревизо 0 Олимпия Милан 0
Италия - Серия А 14:30 Ювентус 0 Болонья 0 1.34 5.5 9.2
Кубок Англии 15:00 Челси 0 Лутон Таун 0 1.13 8.5 20
Франция - Лига 1 15:00 Бордо 0 Анже 0 2.5 3.2 3.1
Англия - Чемпионшип 15:30 Престон Норт Энд 0 Рединг 0 2.75 3.1 2.75
Испания - Примера 16:00 Осасуна 0 Гранада 0 2.55 3 3.2
Франция - Лига 1 17:00 Дижон 0 Страсбург 0 3.9 3.7 1.96
Франция - Лига 1 17:00 Реймс 0 Брест 0 2.5 3.4 2.9
Германия - Бундеслига 17:00 Баскетс Бонн 0 Крайльсхайм Мерлинс 0
24 января 10:25
автор: Артур Гичунцев

Александр Шлеменко: Порье разобрал Макгрегора. Даже не мог предположить, что так случится

32-летний ирландец потерпел пятое поражение в карьере, уступив представителю США нокаутом во втором раунде.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал результат боя Конор Макгрегор – Дастин Порье в главном событии турнира UFC 257.

«На самом деле я очень сильно расстроился, что мой прогноз не сбылся, потому что я даже не мог предположить, что так случится. Думаю, что многие не ожидали, что Конор проиграет. Я очень рад за Порье, он провёл отличную работу, разобрал соперника по полочкам», – цитирует Шлеменко News.ru.

Добавим, что уступив Порье, Макгрегор потерпел пятое поражение в карьере. Также на его счету 22 победы. У 32-летнего американца – 27 выигранных боев и шесть поражений.

источник: News.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Видео лучших моментов боя Амира Альбази и Жалгаса ЖумагуловаКогда и где смотреть бой Порье против МакГрегора: 24 января около 6 утра по мскРоссияне сыграют с Аргентиной и Японией на групповом этапе Кубка ATPСексуальная спорт-ведущая очаровывает фанатов откровенными фотоБольшунов объяснил падение на этапе Кубка мира«Путин выгнал его из России». Итальянцы обсуждают Кокорина
Как Порье вырубил Макгрегора. Главное о шокирующем поражении Конора на «Бойцовском острове»
Главный бой на турнире UFC 257 в Абу-Даби завершился неожиданной победой американца Дастина Порье, нокаутировавшего Конора Макгрегора во втором раунде.
Царь стандартов – даже фейковых. Головин двумя навесами перевернул матч с «Марселем» (видео)
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сверхудачно вышел на замену в центральном матче 21-го тура Лиги 1 "Монако" – "Марсель" (3:1).
«Панарин вместо политики мог бы больше думать о родной школе». Интервью с тренером суперзвезды НХЛ
Детский тренер российского лидера «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина Юрий Тряскин – об игре, поступках и характере воспитанника подольского «Витязя».
Хабиб над схваткой. Какой рекорд должен побить бой Порье – Макгрегор
До начала главного события 2021 года в UFC остаются считанные часы. Самое время еще раз оценить расклад в поединке Дастина Порье и Конора Макгрегора в Абу-Даби.
Валуев уверен в победе Макгрегора, если Порье не «заползет» за экватор
Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев дал прогноз на главный бой UFC 257, в котором в ночь с 23 на 24 января сойдутся ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье.
Конор легче Порье на полкило, но получит на 4 «лимона» больше. Главное о супербое UFC 257
«Плеймейкер» собрал интересные факты накануне боя Дастина Порье и Конора Макгрегора в рамках турнира UFC 257 в Абу-Даби.
«Даже убийство списывают лет через 15…» Червиченко – о словах Шамханова про договорной матч 1998 года «Спартак» – «Торпедо»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «Плеймейкеру» высказывание экс-спортивного директора ЦСКА Авалу Шамханова о том, что в 1998 и 1999 годах «Спартак» сыграл с «Торпедо» два договорняка.
Брат-2 остается. Как Березуцкие окружили Гончаренко в штабе ЦСКА
Алексей Березуцкий, вопреки слухам, не покинул армейский клуб, а, наоборот, стал тренером красно-синих.
От «Был великой надеждой» до «Сдуется через 3-4 матча». Реакция на переход Кокорина в «Фиорентину»
«Плеймейкер» собрал интересные мнения о трансфере спартаковца Александра Кокорина в «Фиорентину».
Пять грехов Конора Макгрегора по прозвищу Дурная Слава
В преддверии реванша с Дастином Порье ирландский супербоец Конор Макгрегор очередной раз угодил в историю. «Плеймейкер» вспомнил пятерку его проделок.

Футбол. «Ювентус» взял Суперкубок, «Реал» слился, «Манчестер Юнайтед» лидирует.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика