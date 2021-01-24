Александр Шлеменко: Хабиб не вернется, однозначно

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов откажется от предложения UFC провести 30-й поединок.

Ранее 32-летний уроженец Дагестана заявил, что может вернуться, если увидит что-то стоящее в боях Конор Макгрегор – Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер.

«Он не вернётся, однозначно. Что они показали? Порье побеждал и делал это довольно легко. Он завершил поединок во втором раунде. Скорее, слова Хабиба о возвращении были адресованы больше Конору – если он сможет показать, то вернётся. А что в итоге? То, что он впервые проиграл нокаутом? Хабиба это не впечатлит, потому что для него главное – спортивная составляющая, а тут её нет», – цитирует Шлеменко News.ru.