«Вы должны его уважать. Этот парень строит спорт». Хабиб похвалил президента UFC

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил запись в соцсети, посвященную президенту организации Дане Уайту.

«Вы можете его любить или ненавидеть, но вы должны его уважать. Этот парень строит этот спорт. Спасибо за всё, Дана Уайт. Я тебя сильно уважаю», – написал 32-летний уроженец Дагестана, выложив следующее фото:

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Добавим, что Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. Он ушел из ММА в статусе лучшего бойца UFC. На его счету 29 боев и 29 побед.