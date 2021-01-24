«Это тяжело принять». Макгрегор высказался после поражения от Порье

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал результат поединка с американцем Дастином Порье.

«Это разбивает мне сердце и это тяжело принять. Мы взлетаем и падаем, это такая игра. Я ощущал, что ловлю его удары и блокирую, но все равно они сделали свое дело. Моя нога полностью уничтожена.

Бой был жестким. Думал, что смогу нокаутировать его, но нога меня не слушалась и мешала. Я рад, что была возможность подраться, а также рад за Дастина. Мы дрались в главном событии такого турнира UFC, и это невероятно.

Я был настолько жестким, насколько могу быть сегодня. В тренировках мы отрабатывали много чего. На спаррингах я ощущал себя хорошо, но в бою Дастин показал, что он адский боец, настоящий воин. Сегодня бился чуть необычно. Он сильно разбил мне переднюю ногу, а также был неплох в защите. Что тут скажешь, молодец. Рад за него…

Я говорил о том, что проблема в моей неактивности, но я не хочу, чтобы это звучало как оправдание. Дастин выступил великолепно, с этим не поспоришь. Я просто даже не знаю, что еще сказать. Мне нужно вернуться в зал, перезагрузиться, а потом кое-что отрегулировать в моих навыках», – цитирует Макгрегора Sport24.ru.