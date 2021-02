Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков примет участие в Гран-при Bellator, сообщает пресс-служба промоушена.

В четвертьфинале турнира россиянин встретится с американцем Филом Дэвисом. Победитель этого противостояния в полуфинале сразится с сильнейшим в паре Энтони Джонсон - Йоэль Ромеро. Полуфиналы турнира запланированы на июль, финал - на октябрь 2021 года.

The Light-Heavyweight Grand Prix kicks off April 9th! 📆 #BellatorOnShowtime is bringing you some 🔥 light heavyweight action in 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ with the #Bellator Light Heavyweight World Grand Prix. Who do you think will walk away with that $1️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣? #BellatorLHWGP pic.twitter.com/BjMxe5MmAC