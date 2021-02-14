Усман – после победы над Бернсом: Хочу, чтоб меня уважали. Я зверь

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман дал комментарий после боя с бразильцем Гилбертом Бернсом. Напомним, встреча завершилась техническим нокаутом последнего в третьем раунде.

«Тяжелый бой. Очень тяжелый. Не стоит недооценивать выступление Бернса. Когда-то мы начинали вместе, но сейчас я на другом уровне. Я зверь.

После выхода в октагон я забываю про дружбу. Я не просто так стал чемпионом. Хочу, чтоб меня уважали», – цитирует Усмана MMA Fighting.

Таким образом, Усман выиграл 18-й поединок в карьере. Также в его активе одно поражение. На счету Бернса – 19 выигранных боев и четыре проигранных встречи.