Исмаилов попал в автомобильную аварию (видео)

Российский боец ММА Магомед Исмаилов на своей странице в Instagram сообщил о том, что он стал участником ДТП.

34-летний спортсмен опубликовал видео, в котором рассказал об инциденте и показал повреждения своего автомобиля.

– Передо мной останавливается машина, а пешеход еще не зашел на пешеходный переход. Водитель, видимо, культурный и вежливый человек, он резко затормозил, а я думал он проедет. Я немного зевнул этот момент. Что бы ни случилось, не расстраиваемся. Ситуация такая – две новые сечки на голове, я украшен. В следующем бою я буду более грозным. Чисто психологическое давление, – сказал Исмаилов.

Напомним, что в своей карьере Исмаилов принял участие в 19 поединках, одержав 17 побед и потерпев два поражения. Ранее спортсмен согласился на реванш с Владимиром Минеевым. Бой запланирован на сентябрь 2021 года.