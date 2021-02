Шевченко сразится с Андраде 24 апреля на турнире UFC 261

Телеканал ESPN сообщил дату следующего поединка Валентины Шевченко, ссылаясь на заявление главы Абсолютного бойцовского чемпионата Даны Уайта.

Боец из Киргизии 24 апреля сразится с бразильянкой Джессикой Андраде на турнире UFC 261 в Лас-Вегасе.

32-летняя Шевченко будет уже в пятый раз защищать титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Всего в активе Валентины 20 побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

29-летняя Андраде одержала 21 победу при восьми поражениях.

The Bullet is back!



Valentina Shevchenko will defend her flyweight title against Jessica Andrade at UFC 261 on April 24, Dana White told @bokamotoESPN. pic.twitter.com/UvULhMEkXj