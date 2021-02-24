Шевченко сразится с Андраде 24 апреля на турнире UFC 261

Телеканал ESPN сообщил дату следующего поединка Валентины Шевченко, ссылаясь на заявление главы Абсолютного бойцовского чемпионата Даны Уайта.

Боец из Киргизии 24 апреля сразится с бразильянкой Джессикой Андраде на турнире UFC 261 в Лас-Вегасе.

32-летняя Шевченко будет уже в пятый раз защищать титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Всего в активе Валентины 20 побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах.

29-летняя Андраде одержала 21 победу при восьми поражениях.