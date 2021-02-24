Шевченко сразится с Андраде 24 апреля на турнире UFC 261

Телеканал ESPN сообщил дату следующего поединка Валентины Шевченко, ссылаясь на заявление главы Абсолютного бойцовского чемпионата Даны Уайта.
Боец из Киргизии 24 апреля сразится с бразильянкой Джессикой Андраде на турнире UFC 261 в Лас-Вегасе.
32-летняя Шевченко будет уже в пятый раз защищать титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Всего в активе Валентины 20 побед и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах.
29-летняя Андраде одержала 21 победу при восьми поражениях.
The Bullet is back!— ESPN MMA (@espnmma) February 24, 2021
Valentina Shevchenko will defend her flyweight title against Jessica Andrade at UFC 261 on April 24, Dana White told @bokamotoESPN. pic.twitter.com/UvULhMEkXj
источник: ESPN