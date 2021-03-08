Уайт предложил Нурмагомедову провести поединок в сентябре 2021 года

Президент UFC Дана Уайт поделился подробностями своего разговора с чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым во время турнира UFC 259.

– Да, мы немного поговорили с Нурмагомедовым. Я спросил его, что он думает насчет поединка в сентябре. Он посмеялся. И все, – цитирует Уайта The Sun.

«Профиль» напоминает, что 32-летний россиянин был секундантом Ислама Махачева в поединке с Дрю Добером.

Хабиб завершил карьеру в ММА 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 254. На счету спортсмена 29 побед в 29 поединках.