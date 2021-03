Оливейра и Чендлер поспорят за титул, оставленный Нурмагомедовым

Бразилец Чарльз Оливейра и представитель США Майкл Чендлер проведут бой на турнире UFC 262, намеченный на 16 мая 2021 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью главы организации Даны Уайта телеканалу ESPN.

Также функционер подчеркнул, что на кону будет стоять титул в легком весе, оставленный россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, за всю карьеру Оливейра одержал 30 побед и потерпел восемь поражений. В активе Чендлера – пять поражений и 22 победы, одну из которых он одержал в UFC.

Acknowledging Khabib's retirement, Dana White tells @bokamotoESPN that Charles Oliveira and Michael Chandler will fight for the vacant lightweight championship at UFC 262 on May 15 🏆 pic.twitter.com/tHCZz2TQqj