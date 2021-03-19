Менеджер Нурмагомедова: Гэтжи заслужил титульник больше, чем все эти мешки

Али Абдель-Азиз, менеджер россиянина Хабиба Нурмагомедова, не поддержал идею с поединком бразильца Чарльза Оливейры и американца Майкла Чендлера.
Ранее сообщалось, что бойцы поспорят за титул в легком весе, принадлежавший 32-летнему уроженцу Дагестана.
«Гэтжи заслужил титульник больше, чем все эти мешки», – написал менеджер в соцсети.
Напомним, Джастин Гэтжи уже дрался за пояс. Это случилось в октябре 2020 года. Американец проиграл Нурмагомедову удушающим приемом в главном событии турнира UFC 254 и занимает второе место в рейтинге.
источник: «Советский спорт»