Менеджер Нурмагомедова: Гэтжи заслужил титульник больше, чем все эти мешки

Али Абдель-Азиз, менеджер россиянина Хабиба Нурмагомедова, не поддержал идею с поединком бразильца Чарльза Оливейры и американца Майкла Чендлера.

Ранее сообщалось, что бойцы поспорят за титул в легком весе, принадлежавший 32-летнему уроженцу Дагестана.

«Гэтжи заслужил титульник больше, чем все эти мешки», – написал менеджер в соцсети.

Напомним, Джастин Гэтжи уже дрался за пояс. Это случилось в октябре 2020 года. Американец проиграл Нурмагомедову удушающим приемом в главном событии турнира UFC 254 и занимает второе место в рейтинге.