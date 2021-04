Усман Нурмагомедов сделал вес перед своим дебютным поединком в Bellator

В Анаксвилле, штат Коннектикут, прошла официальная церемония взвешивания турнира по смешанным единоборствам Bellator 255.

Российский дебютант промоушена Усман Нурмагомедов показал вел 70,4 кг. Его будущий соперник американец Майк Хэмил оказался легче на 0,1 кг.

Напомним, что 22-летний Усман дебютирует в Bellator в ночь со 2 на 3 апреля. Его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, исполнит обязанности секунданта во время поединка с Хэмилом.

В активе Усмана Нурмагомедова 11 побед в 11 поединках в профессиональных смешанных единоборствах, а 28-летний Хэмил одержал семь побед и потерпел четыре поражения.

With @TeamKhabib watching from the hallway, Usman Nurmagomedov makes weight for his promotional debut at #Bellator255.



