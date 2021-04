Дос Аньос хочет подраться с Макгрегором вместо Порье

Рафаэл Дос Аньос отреагировал на новость об отмене третьего поединка Дастина Порье и Конора Макгрегора.

Бразилец предложил ирландцу выйти с ним в октагон 10 июля.

«Лучшего времени не придумаешь! Все другие заняты, так что поехали! 10 июля», – написал Дос Аньос в твиттере, опубликовав совестную фотографию с Макгрегором и главой UFC Даной Уайтом.

Стоит отметить, что Дос Аньос и Макгрегор должны были подраться еще в марте 2016 года, но тогда бой пришлось отменить из-за травмы бразильца.

Not a better time than now! Everyone else is booked, let’s go! July 10th @danawhite @seanshelby @ufc pic.twitter.com/BPrZnpo9Gt