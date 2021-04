Уайдман проиграл Холлу на турнире UFC 261, сломав ногу на 17-й секунде

Американский боец смешанных единоборств Крис Уайдман сломал ногу в поединке со своим соотечественником Юрайем Холлом на турнире UFC 261.

Уайдман получил серьезную травму при попытке проведения лоу-кика.

Видео инцидента выложил в своем twitter-аккаунте глава UFC Дана Уайт.

Добавим, что в 2013 году в поединке с Уайдманом подобную травму получил бразильский боец Андерсон Силва.

The first fighter in @ufc history to win without a single strike thrown #UFC261 pic.twitter.com/zxyu5XhYu3