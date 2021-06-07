Федор Емельяненко прокомментировал бой брата с рэпером Джиганом

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался по поводу возможного поединка своего брата Александра против рэпера Джигана по правилам бокса.

«Я не являюсь поклонником рэпера Джигана и считаю, что ему нужно выступать на сцене, а бойцу - драться с бойцами. Предлагали ли мне подобные фрик-бои? Нет. Я задавался вопросом о своем участии в боксе, но потом отказался», - приводит слова Емельяненко News.ru.

Напомним, поединок Александра Емельяненко с Джиганом может пройти осенью 2021 года.

Добавим, что братья находятся в тяжелых отношениях и не общаются несколько лет.