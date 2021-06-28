Хабиб спрогнозировал поединок Макгрегор - Порье

Бывший чемпион (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что американец Дастин Порье выиграет третий бой у ирландца Конора Макгрегора. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Третий бой между Макгрегором и Порье состоится 11 июля на UFC в Лас-Вегасе. Первый бой бойцы провели в 2014 году, затем победил ирландец. Второй бой, состоявшийся в январе 2021 года, выиграл американский боец.

«Я оставляю первый раунд Конору. Второй и третий раунд сотавляю за Дастина», - сказал Нурмагомедов.