Рамос не посмотрит вживую бой Макгрегора и Порье

Ирландский боец смешанных единоборств рассказал, что чемпион мира по футболу Серхио Рамос не сможет посетить его бой с Дастином Порье.

«Мы подготовили для него билеты. Рамос написал мне, что подписывает контракт с новым клубом и не сможет прилететь. Он думал, что у него будет больше времени», - приводит слова Макгрегора RT, ссылаясь на The Sun.

Напомним, что о переходе Рамоса в «ПСЖ» официально объявили накануне, а третий бой между Макгрегором и Порье, в свою очередь, начнется завтра, примерно в 7:00 по московскому времени.