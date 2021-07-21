Петр Ян предложил Джигану провести спарринг

Экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Петр Ян предложил рэп-исполнителю Джигану провести спарринг. Об этом спортсмен написал в «инстаграме», сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

«Джига, ну что ты там, до сих пор на чиле? Я тоже на водичке. Смотри, если желание есть, могу поколотить тебя слегка», - написал Ян.

Ответ музыканта в личной переписке не заставил себя ждать:

«Братан, у меня одна нога весит как ты!».

Напомним, что у Джигана запланирован поединок по правилам ММА с Александром Емельяненко. Ранее артист сообщал, что ориентировочная дата боя - 4 ноября.