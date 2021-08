Bellator анонсировал следующий бой Федора Емельяненко

Промоушен Bellator объявил о следующем бое россиянина ММА Федора Емельяненко.

44-летний боец встретится с американцем Тимоти Джонсоном. Поединок состоится 23 октября в Москве на «ВТБ Арене».

