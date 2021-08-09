Bellator анонсировал следующий бой Федора Емельяненко

Промоушен Bellator объявил о следующем бое россиянина ММА Федора Емельяненко.
44-летний боец встретится с американцем Тимоти Джонсоном. Поединок состоится 23 октября в Москве на «ВТБ Арене».
🐐 Fedor's Back!— Bellator Europe (@Bellator_Europe) August 8, 2021
«The Last Emperor» faces @tbeartim, Saturday, Oct. 23 at the VTB Arena 🇷🇺 #BellatorMoscow pic.twitter.com/7DEgQmYOVW
36-летний Джонсон является бывшим бойцом UFC, который в 2018 году перешел в Bellator. С тех пор американец провел шесть поединков, победив в трех из них. На счету 44-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.