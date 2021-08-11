Глава Союза ММА России: Смешанные единоборства смогут привлечь Олимпиаде дополнительное внимание

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, какую пользу Олимпийским играм может принести включение в программу смешанных единоборств.

«Некоторые полагают, что если MMA войдет в число олимпийских видов спорта, то кому-то может не хватить места. Но я не думаю, что подобные опасения имеют под собой почву. Лучше обратить внимание на плюсы. Если смешанные единоборства станут частью Игр, то привлекут к ним дополнительное внимание», - приводит слова Габдуллина RT.

Отметим, что на данный момент ММА нет в планах на Игры в Париже (2024), Лос-Анджелесе (2028) и Брисбене (2032).