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11 августа 19:29
автор: Максим Скороходов

Президент Сюза ММА России: Надеюсь Моргенштерн не будет иметь отношения к нашим мероприятиям

Ранее артист подписал контракт с промоутером HFC MMA.

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил, что его организация не будет проводить бой с участим певца Моргенштерна.

«Что касается Моргенштерна, то его кандидатуру мы не рассматривали. Мне кажется, нужно перестать говорить о нем, чтобы лишний раз не поднимать шумиху вокруг его имени. Ничего положительного он не делает. Надеюсь, он не будет иметь отношения к нашим мероприятиям», - приводит слова Габдуллина RT.

Ранее в одном их интервью Моргентерн требовал запретить ММА как вид спорта, но потом изменил свою позицию и подписал контракт с HFC MMA

Также артист-блогер заявлял, что готов выйти на бой экс-чемпионом Bellator в средней весовой категории Александром Шлеменко за 20 миллионов долларов.

источник: «RT на русском»
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