Глава Союза MMA России не верит, что бой Александра Емельяненко и Джигана состоится

Глава Союза MMA России Радмир Габдуллин прокомментировал возможное проведения боя между бывшим чемпионом мира по версии ProFC Александром Емельяненко и рэпером Джиганом.

«Приезд Джигана рассматривается исключительно с культурной, а не спортивной точки зрения. Пока их поединок с Александром официально не утвержден — и не факт, что это произойдёт в будущем. Мало верю, что этот бой состоится. Слабо представляю, как человек, посвятивший жизнь творчеству, зайдет в клетку с профессиональным бойцом MMA», — цитирует функционера RT.

Ранее рэпер заявлял, что его боксерский поединок против Емельяненко может состоятся 4 ноября.

Представитель бойца Азамат Бостанов сообщил, что контракт еще не подписан.