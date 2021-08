Харитонов удушающим приемом уступил Конго в главном бою Bellator 265 (видео)

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов проиграл французу Чейку Конго в главном бою турнира Bellator 265.

Поединок завершился в конце второго раунда, когда Конго успешно применил удушающий прием.

Таким образом, Чейк в 31 раз победил за карьеру при 11 поражениях и двух ничьих, также один бой был признан несостоявшимся.

Сергей потерпел восьмое поражение при 31 победе и два поединка остались без результата.

🔥 @Kongo4real beats the bell and makes Sergei Kharitonov tap before the end of the 2️⃣nd round!#Bellator265 pic.twitter.com/PnU04aeLUz