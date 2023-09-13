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Гребец Штыль: выступать под нейтральным флагом для профессионала – нормально, для гражданина – нет

Спортсмен рассказал о дилемме, связанной с выступлением в нейтральном статусе.
13 сентября 2023 09:26
автор: Тимур Пацюк

Призёр Олимпийских игр в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 м Иван Штыль высказался о дилемме, перед которой стоят отечественные спортсмены.

«Я не сомневаюсь, что россиян допустят на Кубок мира, где будет добор олимпийских лицензий. Так что шансы увидеть наших гребцов в Париже есть.

Выступление под нейтральным флагом? Для реализации профессионала это нормально, но для гражданина страны - нет. Поэтому в каждом спортсмене сейчас эти два фактора ведут борьбу», - цитирует Штыля ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что если россиян допустят на Олимпиаду в нейтральном статусе, то участвовать нужно.

источник: ТАСС
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