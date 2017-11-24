«Советский спорт»​ продолжает вести хронику новой волны допинговых скандалов вокруг олимпийской сборной России и ее возможного недопуска на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

5-7 декабря, Лозанна В Швейцарии пройдет исполком МОК. Вполне возможно, что именно на нем будет принято решение по допуску или недопуску сборной России в целом к Играм в Пхенчхане. Хотя до них еще останется два месяца, и теоретически МОК может отложить вынесение вердикта. Например, назначить на январь внеочередное заседание исполкома. Что еще должно случиться?

24 ноября, пятница

Комиссия МОК опубликовала результаты своего заседания, на котором рассматривались дела российских бослеистов и конькобежцев.

По итогам рассмотрения этих дел российские конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев пожизненно отстранены от Олимпийских игр, их результаты на Играх-2014 аннулированы. Отметим, что Фаткулина на Играх-2014 завоевала серебро на дистанции 500 метров.

Также российский бобслеист Александр Зубков лишен двух золотых медалей ОИ-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, сообщается, что Зубков и бобслеистка Ольга Стульнева пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

В результате этих изменений Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпийских игр-2014.

БЫЛО

Страна Золото Серебро Бронза Всего 1. Россия 13 11 9 33 2. Норвегия 11 5 10 26 3. Канада 10 10 5 25

СТАЛО

Страна Золото Серебро Бронза Всего 1. Норвегия 11 6 12 29 2. Канада 10 10 5 25 3. Россия 10 7 7 24



22 ноября, среда

Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены отстранены от участия в Олимпиаде-2018 и всех последующих Играх.

Таким образом, сборная России лишилась еще двух медалей Олимпиады в Сочи – золота Третьякова и бронзы Никитиной.

16 ноября, четверг

На заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA ), которое прошло в Сеуле, решено отказать Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в призаннии соответствующим международному кодексу. Как сообщает ТАСС, причиной такого решения стало неисполнение российской стороной двух критериев восстановления. Первый требует публичного признания выводов независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о существовавшей в стране на ведомственном уровне допинговой системы, второй – предоставления доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории в связи с продолжающимся федеральным расследованием.

Как заявила депутат Госдумы Светлана Журова, Россия не намерена выполнять эти условия:

"Первое - мы не можем полностью признать доклад Макларена, а второе - ни одна страна мира не открыла бы тайну следствия. Это происходит только в том случае, когда запрос делает страна или органы исполнительной власти, но у комиссии WADA таких полномочий нет - это общественники, которые ни перед кем не несут ответственность за сохранность материалов", - приводит слова Журовой ТАСС.

15 ноября, среда

В СМИ поступила информация, что в числе спортсменов, допинг-пробы которых подверглись воздействию, чтобы скрыть следы приема запрещенных препаратов, есть и российская кердингистка Екатерина Галкина. Известный портал insidethegames.biz, со ссылкой на неназванный источник сообщил, что имя Галкиной фигурирует в приложении ко второй части доклада независимой комиссии Макларена, вторая часть которого была опубликована в декабре 2016 года.

В частности, в докладе Макларена утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.

Сама Екатерина Галкина эти обвинения отвергает.

13 ноября, понедельник

В Лозанне проходит очередная «серия» слушаний комиссии Освальда по российским олимпийцам. Рассматриваются «дела» биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, бобслеистов Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло, а также скелетониста Сергея Чудинова. Труненков и Негодайло – чемпионы Сочи в заездах четверок (оба были разгоняющими в экипаже пилота Александра Зубкова, который выступал перед комиссией МОК неделю назад и вердикта по которому пока нет), Вилухина взяла на Играх-2014 две серебряных награды – в спринте и в эстафете. В состав последней входила и Романова.

Никто из наших спортсменов на слушаниях не присутствует. Труненков, Негодайло и Чудинов связывались с Лозанной через интернет в режиме видеоконференции, Вилухину с Романовой представляли адвокаты.

12 ноября, воскресенье

Беглый экс-глава московской лаборатории Григорий Родченков передал в МОК новые "доказательства существования в России допинг-системы" и грозится опубликовать эти данные в СМИ, если комиссия Освальда не придаст им «должного значения». По данным Daily Mail, Освальд запрашивал эту порцию компромата у Родченкова к первым числам ноября, но потом попросил ускорить процесс, и данные были получены 28 октября.

Вечером в этот же день немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный своими фильмами о допинге (не только российском, но и о нем в том числе) на телеканале ARD, заявил, что по его информации ВАДА на этой неделе откажет в восстановлении в правах нашему агентству РУСАДА. Зеппельт считает, что это вполне может привести к отстранению всей сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане, которые пройдут в феврале 2018 года.

10 ноября, пятница

Пресс-служба ВАДА подтвердила сообщения СМИ о том, что в распоряжении агентства теперь есть база данных Московской антидопинговой лаборатории с результатами тестирования спортсменов за период с января 2012 года по август 2015-го. По информации New York Times, эти данные получены не по официальным каналам (ранее ВАДА не удавалось добиться полного доступа ко всей информации - российская сторона ссылалась на расследование нашего Следственного комитета), а от некоего информатора.

9 ноября, четверг

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой российских допинг-проб, взятых в 2014 году в Сочи, пожизненно отстранила от Олимпийских игр четырех лыжников - Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Их сочинские результаты аннулированы.

Таким образом, сборная России лишилась еще двух серебряных медалей домашних Игр, завоеванных Вылегжаниным в гонке на 50 км и в командном спринте с Никитой Крюковым. Несколькими днями ранее такую же дисквалификацию от комиссии Освальда получили Александр Легков (чемпион Сочи на тех же 50 км и серебряный призер в эстафете) и Евгений Белов. Таким образом, золото в лыжном марафоне, перешедшее от Легкова к Вылегжанину, теперь достанется еще одному россиянину Илье Черноусову, который пришел к финишу третьим.

В этот же день комиссия Освальда объявила о прекращении расследования по одному из российских спортсменов, не называя его имени. По информации Inside the Games, это чемпионка Сочи фигуристка Аделина Сотникова.