Медалей все меньше, дисквалификаций все больше: хроника допингового скандала
«Советский спорт» продолжает вести хронику новой волны допинговых скандалов вокруг олимпийской сборной России
«Советский спорт» продолжает вести хронику новой волны допинговых скандалов вокруг олимпийской сборной России и ее возможного недопуска на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.
5-7 декабря, Лозанна В Швейцарии пройдет исполком МОК. Вполне возможно, что именно на нем будет принято решение по допуску или недопуску сборной России в целом к Играм в Пхенчхане. Хотя до них еще останется два месяца, и теоретически МОК может отложить вынесение вердикта. Например, назначить на январь внеочередное заседание исполкома.
24 ноября, пятница
Комиссия МОК опубликовала результаты своего заседания, на котором рассматривались дела российских бослеистов и конькобежцев.
По итогам рассмотрения этих дел российские конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев пожизненно отстранены от Олимпийских игр, их результаты на Играх-2014 аннулированы. Отметим, что Фаткулина на Играх-2014 завоевала серебро на дистанции 500 метров.
Также российский бобслеист Александр Зубков лишен двух золотых медалей ОИ-2014 в Сочи за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, сообщается, что Зубков и бобслеистка Ольга Стульнева пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.
В результате этих изменений Россия лишилась первого места в медальном зачете Олимпийских игр-2014.
БЫЛО
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1. Россия
|
13
|
11
|
9
|
33
|
2. Норвегия
|
11
|
5
|
10
|
26
|
3. Канада
|
10
|
10
|
5
|
25
СТАЛО
|
Страна
|
Золото
|
Серебро
|
Бронза
|
Всего
|
1. Норвегия
|
11
|
6
|
12
|
29
|
2. Канада
|
10
|
10
|
5
|
25
|
3. Россия
|
10
|
7
|7
|
24
22 ноября, среда
Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Все спортсмены отстранены от участия в Олимпиаде-2018 и всех последующих Играх.
Таким образом, сборная России лишилась еще двух медалей Олимпиады в Сочи – золота Третьякова и бронзы Никитиной.
16 ноября, четверг
На заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA ), которое прошло в Сеуле, решено отказать Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в призаннии соответствующим международному кодексу. Как сообщает ТАСС, причиной такого решения стало неисполнение российской стороной двух критериев восстановления. Первый требует публичного признания выводов независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о существовавшей в стране на ведомственном уровне допинговой системы, второй – предоставления доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории в связи с продолжающимся федеральным расследованием.
Как заявила депутат Госдумы Светлана Журова, Россия не намерена выполнять эти условия:
"Первое - мы не можем полностью признать доклад Макларена, а второе - ни одна страна мира не открыла бы тайну следствия. Это происходит только в том случае, когда запрос делает страна или органы исполнительной власти, но у комиссии WADA таких полномочий нет - это общественники, которые ни перед кем не несут ответственность за сохранность материалов", - приводит слова Журовой ТАСС.
15 ноября, среда
В СМИ поступила информация, что в числе спортсменов, допинг-пробы которых подверглись воздействию, чтобы скрыть следы приема запрещенных препаратов, есть и российская кердингистка Екатерина Галкина. Известный портал insidethegames.biz, со ссылкой на неназванный источник сообщил, что имя Галкиной фигурирует в приложении ко второй части доклада независимой комиссии Макларена, вторая часть которого была опубликована в декабре 2016 года.
В частности, в докладе Макларена утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами в 30 видах спорта на разных турнирах.
Сама Екатерина Галкина эти обвинения отвергает.
13 ноября, понедельник
В Лозанне проходит очередная «серия» слушаний комиссии Освальда по российским олимпийцам. Рассматриваются «дела» биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, бобслеистов Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло, а также скелетониста Сергея Чудинова. Труненков и Негодайло – чемпионы Сочи в заездах четверок (оба были разгоняющими в экипаже пилота Александра Зубкова, который выступал перед комиссией МОК неделю назад и вердикта по которому пока нет), Вилухина взяла на Играх-2014 две серебряных награды – в спринте и в эстафете. В состав последней входила и Романова.
Никто из наших спортсменов на слушаниях не присутствует. Труненков, Негодайло и Чудинов связывались с Лозанной через интернет в режиме видеоконференции, Вилухину с Романовой представляли адвокаты.
12 ноября, воскресенье
Беглый экс-глава московской лаборатории Григорий Родченков передал в МОК новые "доказательства существования в России допинг-системы" и грозится опубликовать эти данные в СМИ, если комиссия Освальда не придаст им «должного значения». По данным Daily Mail, Освальд запрашивал эту порцию компромата у Родченкова к первым числам ноября, но потом попросил ускорить процесс, и данные были получены 28 октября.
Вечером в этот же день немецкий журналист Хайо Зеппельт, известный своими фильмами о допинге (не только российском, но и о нем в том числе) на телеканале ARD, заявил, что по его информации ВАДА на этой неделе откажет в восстановлении в правах нашему агентству РУСАДА. Зеппельт считает, что это вполне может привести к отстранению всей сборной России от Олимпийских игр в Пхенчхане, которые пройдут в феврале 2018 года.
10 ноября, пятница
Пресс-служба ВАДА подтвердила сообщения СМИ о том, что в распоряжении агентства теперь есть база данных Московской антидопинговой лаборатории с результатами тестирования спортсменов за период с января 2012 года по август 2015-го. По информации New York Times, эти данные получены не по официальным каналам (ранее ВАДА не удавалось добиться полного доступа ко всей информации - российская сторона ссылалась на расследование нашего Следственного комитета), а от некоего информатора.
9 ноября, четверг
Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой российских допинг-проб, взятых в 2014 году в Сочи, пожизненно отстранила от Олимпийских игр четырех лыжников - Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Их сочинские результаты аннулированы.
Таким образом, сборная России лишилась еще двух серебряных медалей домашних Игр, завоеванных Вылегжаниным в гонке на 50 км и в командном спринте с Никитой Крюковым. Несколькими днями ранее такую же дисквалификацию от комиссии Освальда получили Александр Легков (чемпион Сочи на тех же 50 км и серебряный призер в эстафете) и Евгений Белов. Таким образом, золото в лыжном марафоне, перешедшее от Легкова к Вылегжанину, теперь достанется еще одному россиянину Илье Черноусову, который пришел к финишу третьим.
В этот же день комиссия Освальда объявила о прекращении расследования по одному из российских спортсменов, не называя его имени. По информации Inside the Games, это чемпионка Сочи фигуристка Аделина Сотникова.