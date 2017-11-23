Вот в США, где первенство традиционно определяют по количеству, а не качеству медалей, уже объявили, что они, а не Россия, выиграли сочинскую Олимпиаду. Лично мне надоело терпеть это издевательство, начавшееся еще полтора года назад с циничного отстранения в полном составе нашей паралимпийской сборной от Игр в Рио. Пора этих барыг из МОК со всеми их прихлебателями послать на заветные три буквы. Как это сделала НХЛ.

Что меня поражает больше всего – отсутствие какой-либо логики и взаимосвязи в дисквалификациях россиян. Я не могу понять, как пожизненно отстраненный МОК от ее чудо-Игр спортсмен, например, лыжники Вылегжанин или Легков, спокойно продолжают участвовать в международных соревнованиях и готовиться к Кубку мира?! Значит, по мнению их профильной федерации они ничего не нарушали? Или как? Ибо если они все-таки принимали запрещенную дрянь – и если это доказано! - убрать их надо хотя бы на год изо всех соревнований.

Хотя знающие люди мне пояснили: международная федерация ждет мотивировочной части решения МОК и, вполне возможно, отстраненным от Игр россиянам закроют дорогу и на все остальные старты. Что опять же нонсенс: как за разовое нарушение – да к тому же недоказанное! – может быть пожизненная дисквалификация?!

Слышу сейчас от наших чиновников, что, если спортивный суд в Лозанне не встанет на нашу сторону, они засыплют исками гражданские суды и лично Освальда и Макларена, чьи комиссии всю эту кашу заварили и продолжают ей пичкать всю планету.

Но у меня сразу возникает вопрос, а где все вы, наши уважаемые чиновники, были полтора года назад, когда позволили расстрелять российских паралимпийцев?! Пошумели слегка для проформы и быстренько стыдливо замолчали, будто эти уже и так судьбой испытанные люди все поголовно виноваты! Почему тогда не засыпали нотами-протестами все международные инстанции?! И что теперь удивляться, если вы в 2016-м боязливо не палец позволили олимпийской гоп-компашке нам отхватить – руку! Воротилы из МОК поняли, что теперь им можно все, а потому уже всерьез обсуждается полное отстранение россиян от Игр-2018 в Пхенчхане. И поделом!

МОК собирается 5 декабря объявить решение на этот счет. Но, я убежден, хватит нам унижаться перед этой частной лавочкой – мы должны сами отказаться от участия в фарсе, где изначально играют нечестно.

Что вообще такое, если разобраться, Олимпийские игры в нынешнем виде?

Немногие помнят генезис перевернувшей хоккейный мир Суперсерии 1972 года СССР – Канада. А там все просто было. Придумщики хоккея поняли, что без энхаэловцев на ЧМ им делать нечего. Но ИИХФ не могла их допустить на свои турниры, ибо иначе те, кто сыграл бы с такой сборной Канады, сразу были бы дисквалифицированы МОК, которая тогда профессионалов не признавала. Вот и придумали выход в виде серии предсезонных матчей.

Только в 80-х годах МОК официально разрешил участвовать в ее Играх представителям НХЛ. А все почему? К тому времени МОК стал обыкновенной коммерческой конторой, тихо приватизировавшей Олимпийские игры с их пресловутым духом, традициями фейр-плей и прочей де-факто ставшей никому не нужной шелухой. Но оставшейся красивой витриной-завлекалочкой для наивных болельщиков.

Последние убыточные Игры были в 1976 году в Монреале и 1980-м в Москве, от зимней Олимпиады-1976 Денвер вовсе уже на самом флажке отказался. А затем, особенно после действительно величайшего американского чуда на льду в Лейк-Плэсиде на Игры хлынули огромные деньги. Прежде всего телекомпаний США. И теперь МОК попросту бесцеремонно паразитирует на олимпийской идее! Да не просто купается с валящихся на нее с неба миллионах долларов. Сегодня наперсточники МОК уже убивают сам смысл Игр, которые - скажу пафосно! - по замыслу их отцов должны консолидировать, а не разъединять народы Земли.

Раньше всех безудержную алчность олимпийских воротил развенчала НХЛ. Владельцы ее клубов, в том числе вашингтонец Леонсис, каждый раз резонно возмущались: мы в самый разгар сезона отдаем своих лучших хоккеистов на 20 дней МОК, который зарабатывает на них миллиарды, а НХЛ не получает за это ни цента! Как такое может быть?! Мало того, что НХЛ теряет реальные деньги, останавливая свой чемпионат на самом его пике, чрезвычайно велика вероятность травм звезд лиги! Что опять же МОК не компенсирует ни центом. Не говоря уже о том, что ведущие игроки возвращаются в НХЛ измотанными физически и морально, а это и снижение уровня хоккея и повышенный риск травматизма.

Ранее, да, был эффект новизны, и, принимая решение об участии с 1998 года в Олимпиадах, НХЛ понимала, что получит дополнительную рекламу своей лиги и хоккея в целом по всей планете. Но постепенно мир привык к НХЛ на Играх, прежнего пиара уже нет, тем более в Корее и время для США неудобное и рынок неперспективный. Потому НХЛ разумно решила сделать паузу. Конечно, почти полуторамиллиардный Китай в 2022-м – это совсем другая история, и НХЛ, скорее всего, на Игры вернется.

Убежден, теперь и нам пришло время взять тайм-аут. Самим. Пока киллеры из МОК вслед за паралимпийцами позорно не указали на дверь всей России!