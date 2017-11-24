«Советский спорт» продолжает наблюдать за тем, как сборная России теряет медали.

ЧТО, ОПЯТЬ?

Комиссия МОК под руководством Денниса Освальда трудится без устали. Не прошло и двух суток после дисквалификации российских скелетонистов, как стало известно об очередных медальных потерях в общем зачете Сочи-2014. Следом за Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным, Александром Третьяковым и Еленой Никитиной олимпийских медалей лишены бобслеист Александр Зубков, выигравший два золота и конькобежка Ольга Фаткулина, которой теперь придется вернуть серебро.

Также решения были вынесены по делам бобслеистки Ольги Стульневой и конькобежца Александра Румянцева. Схема и формулировки стандартные – признание спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулирование результатов Сочи-2014 и пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

Мы же в прямом эфире наблюдаем за тем, как меняется медальный зачет. До наказаний Зубкова и Фаткулиной Россия сохраняла первое место, а сейчас упала сразу на третье. На данный момент у нашей сборной осталось 26 медалей (10 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых). Первое место у Норвегии (11-5-10), на второе поднялась сборная Канады (10-10-5).

Медальный зачет по итогам Олимпиады в Сочи

БЫЛО

Страна Золото Серебро Бронза Всего 1. Россия 13 11 9 33 2. Норвегия 11 5 10 26 3. Канада 10 10 5 25

СТАЛО

Страна Золото Серебро Бронза Всего 1. Норвегия 11 6 12 29 2. Канада 10 10 5 25 3. Россия 10 7 9 26

ЗУБКОВ ОСТАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ?

Для Александра Зубкова Олимпиада в Сочи была знаковым событием. Сперва он гордо вышагивал с российским триколором в руках рядом с Ириной Шейк на церемонии открытия, а затем не оставил шансов соперникам на трассе, забрав золото, как в соревнованиях двоек (с Алексеем Воеводой), так и в четверках. В октябре 2014 он завершил карьеру, а через два года стал президентом федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) и тренером сборной.

К слову, федерация моментально отреагировала на решение комиссии Освальда жестким заявлением:

- Мы продолжаем настаивать на невиновности своих спортсменов, и, как уже говорилось ранее, намерены отстаивать их права как в Спортивном арбитражном суде (CAS), так и в гражданских судах. В новых решениях так называемой комиссии Освальда нет ничего нового: все тот же шаблон, в который вбиты другие фамилии. Реагировать на это нет никакого смысла, равно как и ждать от этих людей хоть капли здравого смысла.

Они давно все решили, и непонятным остается только одно – почему не обнародовать все сразу. Видимо, в этом есть казуистическое удовольствие людей, которые, сознательно или нет, убивают олимпийское движение, - заявила пресс-атташе ФБСР Анна Макарова.

Интересно, отразится ли решение МОК на карьере Зубкова, как президента федерации. Сам он уверен, что продолжит работу:

- Я не считаю, что это решение МОК связано с моей деятельностью на посту президента Федерации бобслея России. Я был выбран и буду работать в этом качестве до того срока, который мне положен. Поэтому независимо от решения МОК я буду дальше возглавлять федерацию, которая является общественной организацией, - сказал Зубков.

СКОЛЬКО МЕДАЛЕЙ ЕЩЕ ОТБЕРУТ?

На этом работа комиссии Освальда не прекращается. Заседания проводятся, вердикты постепенно придаются огласке. В ближайшее время должны огласить решения по делам лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко, бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло, скелетониста Сергея Чудинова, биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой, а также хоккеисток Инны Дюбанюк, Екатерины Лебедевой, Екатерины Смоленцевой, Екатерины Пашкевич, Анны Шибановой, Анны Шохиной и Галины Скибе.

Здесь Россия может лишиться двух серебряных наград: женской биатлонной эстафеты и Ольги Вилухиной в спринте. На этом медальная экзекуция для нашей команды должна подойти к концу. Больше отнимать нечего. Если в ближайшее время экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков не дополнит список подозреваемых в нарушении антидопинговых правил новыми фамилиями призеров Сочи-2014, Россия так и останется на третьем месте в медальном зачете.