Долгое время все эти люди ждали казни российского спорта. О том, что у наших спортсменов отнимут медали, можно было догадаться хотя бы по тому, что международные федерации принялись дружно их отстранять. У некоторых лыжников, скелетонистов и конькобежцев отобрали целый сезон, они не могли соревноваться. Некоторые из них надеялись, что им удастся отбиться с помощью апелляций через Спортивный арбитражный суд (CAS), но независимая комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда помножила все надежды на ноль.

Начиная со 2-го ноября по сегодняшний день российских спортсменов лишили девяти медалей Олимпиады в Сочи: четырех в лыжах, двух в бобслее, двух в скелетоне и одной в коньках. Сборная России опустилась на третье место в общем зачете Игр, но это еще не конец.

Комиссия Освальда должна отобрать еще два серебра в биатлоне, пожизненно дисквалифицировав Ольгу Вилухину, Ольгу Зайцеву и Яну Романову, а также лишить экипаж бобслеиста Александра Касьянова двух виртуальных бронзовых наград, которые должны были ему достаться после наказания Александра Зубкова. Изначально Касьянов не интересовал комиссию Освальда, однако в какой-то момент дела завели и на его четверку.

Тем временем медали расходятся, и больше всего этому радуется сборная Латвии, которая получает два золота и бронзу. Они же громче всех вещают о «восторжествовавшей справедливости». Но не все рады кабинетным наградам. Чуть ниже самые запоминающиеся высказывания тех, кому достанутся медали россиян.

Глава Федерации бобслея и скелетона Латвии Зинтис Экманис:

- Мы этого ожидали. Тем, кто хоть что-то понимает в спорте, и так было понятно, что Мартинс Дукурс и латвийские бобслеисты —чемпионы Сочи-2014. Сейчас это просто официально подтвердили. Правда победила ложь. Это самая главная победа. Я знаю, что Зубков использовал соль, чтобы скрыть следы допинга. У нормального человека столько соли не может быть.

Главный тренер сборной Латвии по скелетону Дайнис Дукурс:

– Они и обманщики, и жертвы. Спортсмены не могли не знать, что происходит. Мое мнение: в России была создана государственная система допинга, и они были встроены в эту систему.

Понимаете, допинг в спорте был, есть и будет. Таковы современные реалии. Всегда будут кого-то ловить. Но система, созданная в России, убивает олимпийский дух, убивает спорт полностью. Повториться такого не должно. Это мое субъективное мнение.

Для любого человека самое сложное – признать ошибку и извиниться. Думаю, если бы российская сторона вовремя признала ошибки, сейчас ничего бы не было.

Но ведь Россия уперлась в то, что это голословные обвинения. Макларен – старичок-дурачок, Освальд – неполноценный мужик, Родченков – психопат.

Нельзя говорить, что все вокруг в мире дураки, а только мы – умные. Нужно было договариваться, а сейчас время упущено.

Злорадствовать я не собираюсь, радоваться – тоже. Я предпочитаю, чтобы медали выигрывались на соревнованиях, а не в судах.

Латвийский бобслеист Оскарс Мелбардис, который должен получить золото в четверках вместо Александра Зубкова:

- Каково стать олимпийским чемпионом таким способом? Даже не знаю, что ответить…

Безусловно, если бы я получил золото на пьедестале, эмоции были бы ярче, но, с другой стороны, мы ехали в Сочи без уверенности, что выиграем медали. Поэтому и серебро было достижением. Думаю, что огромного различия в эмоциях от серебра и от золота у нас не было бы.

Они не хотят отдавать медали? Пусть оставляют их себе и делают с ними что хотят. Не расстроюсь, если они не вернут их. Через три месяца уже новые Олимпийские игры. Сочи – это уже история.

Швейцарский бобслеист Бет Хефти, который должен получить золото в двойках вместо Александра Зубкова:

- Рад, что эта история подошла к концу. Поскольку это мой последний сезон, нужно как-то отпраздновать. Может быть, выпьем с Алексом (Бауманном) по пиву. Мы рады, что золото перейдет к нам.

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс, который должен получить золото вместо Александра Третьякова:

- Я прокручивал подобную ситуацию у себя в голове, думал, что не буду радоваться, но я рад. Посреди ночи мне позвонили, и все стало ясно. Я побежал в комнату отца и обнял его. Конечно, лучше испытать эти эмоции на Олимпиаде. Но лучше поздно, чем никогда.

Летом я уже отошел от этой ситуации, подумал – ладно, они все замяли. Но когда пришли решения по лыжникам, я начал верить, что что-то произойдет

Американский скелетонист Мэттью Антуан, который должен получить серебро после дисквалификации Александра Третьякова:

- Я не был до конца уверен, что этот день когда-нибудь наступит, но это случилось. Это решение вызвало у меня столько разных эмоций – от счастья до гнева.

Я рад тому, что справедливость в нашем виде спорта восторжествовала. Но еще во многом предстоит разобраться.

Американская скелетонистка Кэти Юлендер, которая должна получить бронзу вместо Елены Никитиной:

- Мое сердце разбито, но я испытываю такие чувства, знаете, – иногда хорошие ребята побеждают. Трудно видеть, что происходит. Но я просто стараюсь сосредоточиться на вере в то, что смогу насладиться этим сезоном.

Несмотря на то, что так сложно видеть ее (Никитину) на соревнованиях. Я буду фокусироваться на том, что я остаюсь честной. Такой большой камень упал с моих плеч. Теперь я хочу попасть на подиум и вернуть тот момент, который я упустила.

Норвежский лыжник Мартин Сундбю, который должен получить серебро в гонке на 50 км после дисквалификации Александра Легкова и Максима Вылегжанина:

- Я чувствую, что недостаточно знаю об этом деле. Я попытался выяснить, почему их отстранили, но не получил четких ответов. Никто из русских парней не сдал положительной допинг-пробы. Мы также знаем, что были манипуляции с пробами и что совесть России уже давно была нечиста.

Возможно, эти парни не сделали ничего плохого. Они могли не применять допинг, а просто система решила не рисковать. Очень запутанная ситуация. Чувствую себя идиотом в гуще событий.

А то, что в перспективе мне могут перепасть какие-то медали... Для меня это ничего не значит. Я четвертым пересек финишную черту, и это чувство останется со мной навсегда. От этого отстранения не выиграет никто. Во всяком случае, не спорт.

При этом я не говорю, что русские не использовали допинг. Я видел контейнеры с царапинами. Но мы должны следовать основополагающим принципам прав человека.

Весь мир против России. Антидопинговая работа идет в неверном направлении, если Россия в центре внимания, а все остальные заботы уходят на второй план.