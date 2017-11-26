Пожизненно отстранены от Олимпиады представители разных видов спорта, Россия больше не победитель сочинских Игр. Но страна отреагировала на все это неправильно, считает наш читатель, полемические заметки которого мы публикуем в рубрике «Особое мнение».

Многие спортсмены, получившие на минувшей неделе известия о том, что россиян-олимпийцев дисквалифицировали, признавались в интервью журналистам, что плакали от счастья. Счастье было разносоставным: кто-то просто радовался своей обретенной (пусть и с опозданием) медали, кто-то плакал от осознания, что хоть поздно, но справедливость восстановлена.

И нет в этом ни грамма русофобства, как нам теперь примутся рассказывать телевизионные пропагандисты (посмотрите, мол, как отравлены даже спортсмены бытовой ненавистью ко всему российскому). Мы тут упорно кричим о том, как нас оболгали, как нас отсеивают из мира высших спортивных достижений из-за политики (как будто, произнеся слово «политика», мы сразу же решим проблему царапин на пробирках или оправдаем аномальное количество соли, которое не может быть в человеческом организме), но кто-то из нас поставил себя хоть раз на место тех, кто незаслуженно был обойден нами несколько лет назад в борьбе за олимпийское «золото»? Да, к ним сегодня перешли золотые медали, сатисфакция состоялась вроде бы, но ведь они оказались много лишены. Мартинс Дукурс узнал, что он олимпийский чемпион на прошлой неделе, но не вышла Латвия его встречать и носить на руках, не выстроились в длинный ряд спонсоры – спортсмен лишился и частицы любви народной, и обожания миловидных девушек, и немалой финансовой составляющей.

И когда кто-то сегодня бросает в ваш адрес гневные и злые слова – не обвиняйте его в животной ненависти к России. Вольно или невольно, его обокрали. Обокрали в том числе те, кто теперь почему-то не бежит сдавать обратно премиальные, свои машины, свои ведомственные награды и звездочки.

Александр Зубков продолжает оставаться главой федерации и искренне не понимает, почему ему задают вопросы об отставке. Человеку в голову не приходит, что есть теперь только один путь – оставить должность. В сборную России демонстративно включают лыжников, получивших пожизненное отстранение от Олимпиады. И, конечно, традиционная игра в контрсанкции, когда наказываем сами себя, причем еще причудливее, чем иноземцы: думцы грозятся запретить КХЛ отпускать шведов, финнов и прочих иностранных хоккеистов в Корею; телевизионные чиновники озвучивают, что если Россию не пустят на Игры, то и Олимпиаду тогда никому не покажут. Вот так, назло маме ушли себе отморожу…

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