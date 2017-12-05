Не знаю, как вы, а я испытываю сильное облегчение. Точнее, готовлюсь его испытать, предвкушаю. Наконец-то закончится вся эта спистопляска с царапинами на баночках, солью в испражнениях, дырками в стенах, инквизиторскими комиссиями и перебрасываниями сочинских медалей от одного к другому и от другого к «надцатому».

Надоело! Нет уже сил дышать всем этим смрадом, дайте глоток воздуха, дайте приговор - такой, сякой, да какой угодно. Мы по крайней мере выслушаем и начнем жить дальше. Разозлимся или успокоимся, обрадуемся или огорчимся, но потом в любом случае встряхнемся и посмотрим вперед. Увидим, какой там у нас теперь пейзаж - вместо колыхавшейся прежде стены зловонного тумана…

Ждать уже недолго. Счет пошел на часы. Самое время перейти от эмоциональной стороны вопроса к стороне фактической.

Итак, какие же существуют варианты вердиктов сегодняшнего исполкома МОК?

ВАРИАНТ №1: ПОМИЛОВАТЬ

Сборную России допускают в Пхенчхан в полном составе. Кроме нескольких человек, дисквалифицированных комиссией Освальда, которые бодро идут в CAS.

Дальше наши все вместе, с песнями отправляются на корейские Игры. Ура, товарищи!

Что, вам не верится? Вот и мне, признаться, тоже.

Оснований рассчитывать на оправдание у России, конечно, нет. Даже не пытайтесь обольщаться. Уж слишком массированной была устроенная на нас атака. Ради «пшика» в финале такое не затевается. И глава МОК Томас Бах прекрасно понимает, что за такую амнистию ВАДА и другие обвинители съедят его комитет немедленно, со всеми потрохами. Даже кучки пепла не останется.

Так что этот исход – из области ненаучной фантастики.

ВАРИАНТ №2: КАЗНИТЬ

Полная дисквалификация. Что фактически означает и дисквалификацию ОКР, который формально не имеет отношения к «художествам» с допинг-пробами в Сочи. Напомню, что обвинения Родченкова, Макларена и других касались российского министерства спорта, РУСАДА и спецслужб, но никак не ОКР.

Может ли МОК пойти на такую «казнь»? Боюсь, что да. Во всяком случае этот вариант, в отличие от предыдущего, вполне реален.

Конечно, потом наша сторона обязательно ломанется с исками во все инстанции, но судебные процессы – штука, как известно, небыстрая. Пока в залах заседаний будут давать показания, стучать деревянными молотками и рассматривать апелляции, Игры в Пхенчхане успеют пройти раз сто. Без участия России.

Важный нюанс в этом сценарии: реакция федераций по видам спорта. В том, насколько она может разниться, мы убедились за последние дни, когда наших лыжников с бобслеистами то отстраняли от Кубков мира, то допускали к ним обратно – словно новобранцев в армии при тренировке команд «подъем-отбой». Правда, дисквалификация ОКР по идее означает и «бан» для всех входящих в него отдельных национальных федераций, а без них никаких российских сборных на международной арене просто не может быть. Однако и тут возможны исключения - для спортсменов с нейтральным статусом, без привязки к стране. В легкой атлетике наша ВФЛА - давно под запретом, но и в Бриллиантовой лиге, и на недавнем чемпионате мира россияне бегали, прыгали и брали медали.

Нечто подобное вполне реально и в «зиме» – особенно там, где у нас есть сильные позиции, звезды и нет допинг-шлейфа. Например, в фигурном катании, которое, кстати, находится под эгидой ISU вместе с коньками и шорт-треком. А вот если какие-то мировые федерации полностью продублируют жесткий вердикт МОК, это будет означать смерть данного вида спорта в России. Увы.

ВАРИАНТ №3: БЕЗ ФЛАГА И ГИМНА

Российские спортсмены едут в Корею (без «жертв Освальда», из которых многие уже закончили карьеру, а всерьез претендовать на медали Пхенчхана способны человека три-четыре), но под нейтральным флагом и с запретом на национальные флаг и гимн. Это «калька» с легкоатлетического ЧМ-2017, где нашим (абсурд!) не разрешалось петь гимн даже в гостиничных номерах. И именно этот вариант вызывает сейчас наибольшее количество споров у нас в стране.

Я уже высказывал свою позицию на сей счет, и могу повторить: для спортсмена олимпийская медаль важнее гимна страны на олимпийском стадионе. Это вполне доказывают и печальный опыт обоюдных бойкотов времен «холодной войны» (скажем, британские бегуны Оветт, Коу и Уэллс, бравшие золото в Москве-1980 в качестве «нейтралов» и вопреки решению своих властей, ныне являются вполне полноценными британскими чемпионами, а наши экс-баскетболисты до сих пор жалеют, что не смогли «зарубиться» с молодым Майклом Джорданом в Лос-Анджелесе-1984), и нынешние комментарии, звучащие в России. Пусть депутаты Госдумы и прочие «посторонние» вовсю рвут глотку под девизом «без флага мы ничто и выступать не можем», но как только дело доходит до действующих атлетов и тренеров (то есть, тех, для кого спорт - не повод для пиара, а реальная профессия), тон высказываний резко меняется. Они все равно хотят в Пхенчхан! И в этом стремлении они абсолютно правы.

Кстати, президент России пока ничего определенно-конкретного на данную тему еще не сказал. Пока очень сдержанно. Хотя решать, подозреваю, в итоге будет именно он – и по неофициальным слухам решение им уже принято. Бойкота не будет. А недостаток флагов-гимнов-ликований нашим будущим чемпионам мы с вами, уверяю, вернем с лихвой – по возвращении на родину, начиная прямо с аэропорта. Вспомните, как все радовались медалям Рио после тогдашних неурядиц? С тройными эмоциями! Победа «вопреки всему» - она особая.

Так что «ехать нейтралами», уверен, все равно нужно (если кому-то из спортсменов не позволит чувство патриотизма – не вопрос, всегда можно отказаться). Хотя там есть еще варианты по процедуре. Единая, «полная» (пусть и без символики) делегация под эгидой ОКР – один разговор, отдельные «индивидуальные приглашения» в Пхенчхан для ограниченного круга конкретных атлетов - дело другое. В этом случае состав команды, конечно, будет намного меньше.

Но команда, тем не менее, все равно будет. И именно такой сценарий мне сейчас представляется вероятнее других – пусть и с небольшим преимуществом.

Плюс, если надо, мы, разумеется, заплатим штраф. Большо-о-о-ой штраф. Уж с чем-чем, а с деньгами за Россией не заржавеет.

ВАРИАНТ №4: КАК В РИО-2016

МОК перекладывает решения по допуску-недопуску россиян на международные федерации по видам спорта. Подобный «финт ушами» Бах уже проделывал полтора года назад, перед летней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. Тогда это вылилось в сумасшедшую предстартовую свистопляску с массовыми хождениями в CAS - некоторые спортсмены получали «зеленый свет» за считанные часы до начала соревнований.

Правда, это не помешало России завоевать 55 медалей и 19 раз услышать наш гимн, стоя на верхней ступени олимпийского пьедестала. Что разумеется, сильно не понравилось нашим оппонентам: с тех они пор пеняют Баху за малодушие в 2016-м. Мол, то половинчатое решение не сработало, русских толком не наказали.

Именно поэтому я сомневаюсь, что перед Пхенчханом МОК осмелится повторно «умыть руки», как перед Рио. Теоретически возможно, но вряд ли.

Если же вердикт все-таки окажется таким, это будет означать две вещи. Во-первых, что Россия точно выступит в Пхенчхане со своей сборной, флагом, гимном – и главное, с более-менее нормальным зимне-спортивным будущим после Игр. И во-вторых, что предолимпийский шабаш не прекратится сейчас в Лозанне, а, увы, продлится еще на пару месяцев. До февраля.