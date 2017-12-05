Как будут судить Россию: сообщаем подробности
Кто, где и когда будет принимать решение, выступать ли нашей сборной на Играх-2018
Заседание исполкома Международного олимпийского комитета пройдет сегодня в Лозанне. Будет заслушан доклад члена исполкома Дениса Освальда, который занимался перепроверкой сочинских проб и выявлением следов вскрытия, а также Самуэля Шмида, который возглавлял вторую комиссию МОК. Исходя из результатов изысканий Освальда, группа под руководством Шмида должна была установить, имело ли место государственное участие в допинговой системе в России. Судя по последним событиям, России будет предъявлено обвинение, если не в господдержке допинговой программы, то наверняка – в ведомственной.
От имени нашей страны выступят президент ОКР Александр Жуков, глава Независимой антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.
Решение исполкома президент МОК Томас Бах объявит около 21.30 по московскому времени. Принимать его будет 14 человек, которые входят в исполком.
Вот эти люди:
Томас Бах, президент МОК (Германия)
Денис Освальд (Швейцария)
Джанфранко Каспер (Швейцария)
Анита Дефранц (США)
Анджела Руджерио (США)
Гунилла Линдберг (Швеция)
Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)
Сергей Бубка (Украина)
Угур Эрденер (Турция)
Цзайцин Юй (Китай)
Сер Мьянг Нг (Сингапур)
Вилли Колльшмид Лухан (Гватемала)
Николь Хевертц (Аруба)
Робин Митчелл (Фиджи)
До последнего момента в состав исполкома входил тайванец Чин Куо Ву. Однако покинув пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), он ушел и из исполкома МОК.
Как уже сообщал «Советский спорт», скорее всего, нашу сборную допустят до Игр под нейтральным статусом. Судя по тому, как изменилась в последние дни тональность высказываний российских политических тяжеловесов, мы согласимся на этот вариант. Решение будет объявлено 12 декабря на очередном Олимпийском собрании.