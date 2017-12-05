Кто, где и когда будет принимать решение, выступать ли нашей сборной на Играх-2018

Заседание исполкома Международного олимпийского комитета пройдет сегодня в Лозанне. Будет заслушан доклад члена исполкома Дениса Освальда, который занимался перепроверкой сочинских проб и выявлением следов вскрытия, а также Самуэля Шмида, который возглавлял вторую комиссию МОК. Исходя из результатов изысканий Освальда, группа под руководством Шмида должна была установить, имело ли место государственное участие в допинговой системе в России. Судя по последним событиям, России будет предъявлено обвинение, если не в господдержке допинговой программы, то наверняка – в ведомственной.

От имени нашей страны выступят президент ОКР Александр Жуков, глава Независимой антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Решение исполкома президент МОК Томас Бах объявит около 21.30 по московскому времени. Принимать его будет 14 человек, которые входят в исполком.

Вот эти люди:

Томас Бах, президент МОК (Германия)

Денис Освальд (Швейцария)

Джанфранко Каспер (Швейцария)

Анита Дефранц (США)

Анджела Руджерио (США)

Гунилла Линдберг (Швеция)

Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)

Сергей Бубка (Украина)

Угур Эрденер (Турция)

Цзайцин Юй (Китай)

Сер Мьянг Нг (Сингапур)

Вилли Колльшмид Лухан (Гватемала)

Николь Хевертц (Аруба)

Робин Митчелл (Фиджи)

До последнего момента в состав исполкома входил тайванец Чин Куо Ву. Однако покинув пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), он ушел и из исполкома МОК.

Как уже сообщал «Советский спорт», скорее всего, нашу сборную допустят до Игр под нейтральным статусом. Судя по тому, как изменилась в последние дни тональность высказываний российских политических тяжеловесов, мы согласимся на этот вариант. Решение будет объявлено 12 декабря на очередном Олимпийском собрании.