Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко говорит о том, чего нам ждать и как к этому относиться.

ЧТО БУДЕТ?

Долгая мыльная опера по дисквалификации россиян на фоне допинг-скандала подходит если и не к завершению, то к кульминационной точке. И час икс настанет сегодня вечером: глава МОК Томас Бах озвучит принятое решение. На прошлой неделе он уже заявлял, что решение уже согласовано и изменено не будет.

В субботу «Советский спорт» опубликовал на сайте информацию, полученную из самых разных источников, о том, что с высокой степенью вероятности российских спортсменов к Олимпиаде допустят, но в так называемом «нейтральном статусе», то есть без флага, гимна и без обозначений «Россия» на форме и на атрибутике.

Эта информация моментально разлетелась по СМИ, блогам и телеканалам. Хотя ясно, что формулировки ещё будут оттачиваться до последнего момента, возможны нюансы, но общая суть уже не изменится.

ЧЕРТ В ДЕТАЛЯХ

Впрочем, с нюансами как раз самое интересное. Черт-то, как известно, всегда в деталях скрывается. Что такое «нейтральный статус» - хорошо известно. Это мы проходили во время Игр-2016 в Рио. Помните прыгунью в длину Дарью Клишину – единственную из россиянок в легкой атлетике? Мы, конечно, подменяем понятия, лукавим, вместо «нейтральный статус» произнося «нейтральный флаг». Но сути это не меняет. Это все равно россияне. Глава ИААФ Себастьян Коэ выиграл в Москве-80 золотые медали в забеге на 1500 метров. Сейчас кому-то важно, что он шел под олимпийским флагом? Нет, конечно. Все эти бойкоты давно забыты. А в строке протокола написано: «Себастьян Коэ, Великобритания». Вот и все.

Но это индивидуальные виды. А как быть, например, с понятием «нейтральный статус» в отношении сборных команд – к примеру, фигуристов, керлингистов или российской хоккейной сборной? Наши источники в МОК и ИИХФ уверяют, что сборная России по хоккею будет выступать в некой однотонной (не обязательно белой) форме, без какой-либо символики, без надписей «Россия» и т.п. Сообщается, что глава ИИХФ Рене Фазель категорически не согласен с этим решением, но ряд высокопоставленных фигур в мировом спорте считают подобный выход разумным компромиссом.

КАК КО ВСЕМУ ЭТОМУ ОТНОСИТЬСЯ?

Относиться к этому надо уж точно не в жанре «все колются, а ловят только нас». Глобальные выводы мы будем делать потом, на свежую голову. Очевидно, что государство должно уходить из профессионального спорта. Спорт – это бизнес, это индустрия развлечений, а не соревнование идеологических систем.

Есть еще один важный момент: если мы признаем справедливость тезиса, что «спорт – это не политика», то и любой нашкодивший и попавшийся спортсмен не будет тем самым бросать сразу же тень на государство.

Точно не надо видеть в этом руку наших, как принято говорить, «зарубежных партнеров». Ведь что такое международное олимпийское движение сегодня? Слово «мафия» здесь будет неуместным. Но это эдакая глобальная корпорация. Для нее важнейшая цель - заработок. Заработки есть. Выручка МОК только за прошлый год – миллиарды и миллиарды.

И тут крайне сильное влияние на МОК, его политику и политику спортивных едераций оказывают спонсоры. Среди них - Coca Cola (партнер МОК с 1928 года), Omega (с 1932 года), McDonalds (с 1968 года), Visa (с 1986 года), ATOS (с 1989 года), Panasonic (с 1992 года), P&G (с 2012 года), Bridgestone (с 2014 года), Samsung (с 2014 года), DOW (с 2014 года), GE (с 2016 года).

И вот тут начинается самое интересное: любой скандал, связанный не только с результатами международных спортивных соревнований, но и с чистотой состязаний, - это огромный страх МОК потерять аудиторию и спонсоров.

Западное общество готово крайне негативно реагировать на любой скандал с обманом. И тут Россия вообще ни при чем. Помните, как обплевывало общество вчерашних кумиров, когда они признавались в нечестной игре. Их не водили по телешоу с криками: «Ты наш, поэтому мы тебе верим!» Потребитель уходит, МОК и спонсоры теряют аудиторию и деньги.

Поэтому МОК – вовсе не во власти заговора. МОК просто проводит последовательную, экономически оправданную игру. И Россия здесь просто попалась под раздачу.