«Сомнения недопустимы. Нет причин колебаться». Весь мир ждет отстранения России
Во вторник вечером МОК объявит, поедет ли Россия на Олимпиаду. Весь мир ждет справедливого решения для российских спортсменов.
The New York Times (США)
Кто еще с восторгом следит за драматичным блокбастером этого сезона – Путин против Баха?
Это ремейк эры Холодной войны с президентом России Владимиром Путиным и президентом МОК Томасом Бахом в главной роли – двумя лидерами, которые ни перед кем не отчитываются.
Они встали в стойку, нос к носу, закатали рукава и ждут, когда один из них моргнет.
Во вторник Олимпийский комитет примет решение, как наказать Россию за одну из самых дерзких и вкусных (просто посмотрите на рецепт их стероиодного коктейля) допинг-схем в истории спорта.
Многие люди, за исключением, пожалуй, русских верят, что полное отстранение россиян от Игр в Пхенчхане – справедливо и необходимо, учитывая, что они мухлевали на спортивных площадках и украли медали у чистых спортсменов на нескольких Олимпиадах, особенно на той, что они проводили у себя в Сочи в 2014-м.
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Что будет, если Бах защитит чистых спортсменов, реальных жертв, и накажет Россию не просто ударив по рукам? Русские грозились бойкотировать Игры. Жест в духе «возьму свой мяч и пойду домой» вызвал бы большую симпатию, учитывая, как много спортсменов были лишены олимпийской славы в Сочи.
Может ли Бах наказать Россию – мы имеем в виду реально наказать Россию – без того, чтобы вызывать бойкот? Это сложно. Он уже второй раз в этой ловушке, и в последний раз он потерпел неудачу, даже не попытавшись что-то изменить. Перед Олимпийскими играми в Рио у него и у МОК, казалось бы, было достаточно сведений о допинговой системе в России, но он поступил проще, отдав право решать судьбу спортсменов международным федерациям.
Что ж, это, в некотором смысле, сиквел. Как он закончится? Развязка во вторник. Запаситесь поп-корном.
The Guardian (Великобритания)
В этот раз сомнения недопустимы, нет причин для колебаний. Когда МОК соберется в Лозанне во вторник, он должен отстранить Россию от Олимпийских игр в Пхенчхане. Масштаб этого спортивного преступления поражает. Доказательства неоспоримы. Не хватает только соответствующего наказания.
Во вторник МОК должен принять решение очевидное и справедливое. Отстранить сборную России от Пхенчхана, но разрешить тем спортсменам, которые не фигурируют в докладе Макларена, и кто достаточно сдавал допинг тесты, поехать под нейтральным флагом.
Это решение, которое использовали для русских легкоатлетов в Рио, было бы настоящим правосудием. Россия бы лишилась спортивной славы, но невиновные звезды могли бы продолжить жить их мечтой. Это показало бы, что отстранение – это не месть, а справедливая игра. В Олимпийских кругах говорят, что в этом случае Россия может бойкотировать игры. Но лучше было бы признать ошибки – то, что они все еще отказываются сделать.
ESPN (США)
Прошло три года, появились тысячи страниц расследования, потрачены миллионы долларов с того момента, как Степанов и его жена Юлия Степанова впервые разоблачили организованную систему допинга в России в документальном фильме телеканала ARD. Еще дважды за последние 18 месяцев с принятием решения тянули до последнего момента перед Олимпийскими играми, что гарантировало юридические проблемы.
Спортсменам, подозреваемым в употреблении допинга в Сочи, разрешили участвовать в мировых первенствах в этом сезоне. Главные спортивные события все еще планируются в России, включая чемпионат мира-2018. По-прежнему существуют конфликты интересов между МОК, ВАДА и федерациями.
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Самое поразительное в этой критической ситуации – то, как ведет себя МОК: как много возможностей действовать раньше было потеряно. Информаторы и журналисты неоднократно приоткрывали двери, но бюрократия не позволяла двигаться дальше. Оказывается, важнейшим инструментом в борьбе с допингом является воля.
USA Today (США)
Вместо того, чтобы принять выводы, Россия забаррикадировалась. Она продолжала отрицать наличие системы, наращивая риторику в преддверии решения ВАДА в прошлом месяце и перед заседанием МОК, который во вторник примет решение о санкциях к России.
– Важно понимать, что для российского правительства это в значительной степени не просто вопрос спорта. Это вопрос демонстрации власти, – говорит Джеффри Манкофф, заместитель директора и старший научный сотрудник программы изучения России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований. – Речь идет о такой риторике: Путин поднял Россию с колен и вернул величие времен СССР. И сейчас МОК ставит под вопрос средства, которыми он этого достиг, ставит под вопрос основные вехи всей этой истории возрождения России и роли, которую сыграл Путин.
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Все сходятся во мнении, что МОК должен отстранить Россию, но дать возможность отдельным спортсменам соревноваться под нейтральным флагом. Официальные представители России говорили, что это решение может спровоцировать бойкот.
– Это будет рассматриваться как пощечина не только российским спортивным чиновникам, не только российским спортсменам, но и всей стране в целом, – говорит Сева Гуницкий, профессор политических наук Университета Торонто. – И, конечно, это только укрепляет идею Путина, что речь не только об Олимпиаде. Речь идет о России как о мировом игроке. Это то, чего они хотят. Они не идут за спортсменами. Они идут за российским гимном, российским флагом и другими символами, которые так важны для Путина как часть имиджа новой силы России.