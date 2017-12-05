Во вторник вечером МОК объявит, поедет ли Россия на Олимпиаду. Весь мир ждет справедливого решения для российских спортсменов.

The New York Times (США)

Кто еще с восторгом следит за драматичным блокбастером этого сезона – Путин против Баха?

Это ремейк эры Холодной войны с президентом России Владимиром Путиным и президентом МОК Томасом Бахом в главной роли – двумя лидерами, которые ни перед кем не отчитываются.

Они встали в стойку, нос к носу, закатали рукава и ждут, когда один из них моргнет.

Во вторник Олимпийский комитет примет решение, как наказать Россию за одну из самых дерзких и вкусных (просто посмотрите на рецепт их стероиодного коктейля) допинг-схем в истории спорта.

Многие люди, за исключением, пожалуй, русских верят, что полное отстранение россиян от Игр в Пхенчхане – справедливо и необходимо, учитывая, что они мухлевали на спортивных площадках и украли медали у чистых спортсменов на нескольких Олимпиадах, особенно на той, что они проводили у себя в Сочи в 2014-м.

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Что будет, если Бах защитит чистых спортсменов, реальных жертв, и накажет Россию не просто ударив по рукам? Русские грозились бойкотировать Игры. Жест в духе «возьму свой мяч и пойду домой» вызвал бы большую симпатию, учитывая, как много спортсменов были лишены олимпийской славы в Сочи.

Может ли Бах наказать Россию – мы имеем в виду реально наказать Россию – без того, чтобы вызывать бойкот? Это сложно. Он уже второй раз в этой ловушке, и в последний раз он потерпел неудачу, даже не попытавшись что-то изменить. Перед Олимпийскими играми в Рио у него и у МОК, казалось бы, было достаточно сведений о допинговой системе в России, но он поступил проще, отдав право решать судьбу спортсменов международным федерациям.

Что ж, это, в некотором смысле, сиквел. Как он закончится? Развязка во вторник. Запаситесь поп-корном.

The Guardian (Великобритания)

В этот раз сомнения недопустимы, нет причин для колебаний. Когда МОК соберется в Лозанне во вторник, он должен отстранить Россию от Олимпийских игр в Пхенчхане. Масштаб этого спортивного преступления поражает. Доказательства неоспоримы. Не хватает только соответствующего наказания.

Во вторник МОК должен принять решение очевидное и справедливое. Отстранить сборную России от Пхенчхана, но разрешить тем спортсменам, которые не фигурируют в докладе Макларена, и кто достаточно сдавал допинг тесты, поехать под нейтральным флагом.

Это решение, которое использовали для русских легкоатлетов в Рио, было бы настоящим правосудием. Россия бы лишилась спортивной славы, но невиновные звезды могли бы продолжить жить их мечтой. Это показало бы, что отстранение – это не месть, а справедливая игра. В Олимпийских кругах говорят, что в этом случае Россия может бойкотировать игры. Но лучше было бы признать ошибки – то, что они все еще отказываются сделать.

ESPN (США)

Прошло три года, появились тысячи страниц расследования, потрачены миллионы долларов с того момента, как Степанов и его жена Юлия Степанова впервые разоблачили организованную систему допинга в России в документальном фильме телеканала ARD. Еще дважды за последние 18 месяцев с принятием решения тянули до последнего момента перед Олимпийскими играми, что гарантировало юридические проблемы.

Спортсменам, подозреваемым в употреблении допинга в Сочи, разрешили участвовать в мировых первенствах в этом сезоне. Главные спортивные события все еще планируются в России, включая чемпионат мира-2018. По-прежнему существуют конфликты интересов между МОК, ВАДА и федерациями.

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Самое поразительное в этой критической ситуации – то, как ведет себя МОК: как много возможностей действовать раньше было потеряно. Информаторы и журналисты неоднократно приоткрывали двери, но бюрократия не позволяла двигаться дальше. Оказывается, важнейшим инструментом в борьбе с допингом является воля.

USA Today (США)

Вместо того, чтобы принять выводы, Россия забаррикадировалась. Она продолжала отрицать наличие системы, наращивая риторику в преддверии решения ВАДА в прошлом месяце и перед заседанием МОК, который во вторник примет решение о санкциях к России.

– Важно понимать, что для российского правительства это в значительной степени не просто вопрос спорта. Это вопрос демонстрации власти, – говорит Джеффри Манкофф, заместитель директора и старший научный сотрудник программы изучения России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований. – Речь идет о такой риторике: Путин поднял Россию с колен и вернул величие времен СССР. И сейчас МОК ставит под вопрос средства, которыми он этого достиг, ставит под вопрос основные вехи всей этой истории возрождения России и роли, которую сыграл Путин.

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Все сходятся во мнении, что МОК должен отстранить Россию, но дать возможность отдельным спортсменам соревноваться под нейтральным флагом. Официальные представители России говорили, что это решение может спровоцировать бойкот.

– Это будет рассматриваться как пощечина не только российским спортивным чиновникам, не только российским спортсменам, но и всей стране в целом, – говорит Сева Гуницкий, профессор политических наук Университета Торонто. – И, конечно, это только укрепляет идею Путина, что речь не только об Олимпиаде. Речь идет о России как о мировом игроке. Это то, чего они хотят. Они не идут за спортсменами. Они идут за российским гимном, российским флагом и другими символами, которые так важны для Путина как часть имиджа новой силы России.