Во вторник Международный олимпийский комитет дисквалифицировал ОКР и всех крупнейших российских спортивных чиновников, но все-таки разрешил нашим спортсменам выступить на Играх в Пхенчхане - под нейтральным флагом и по индивидуальным приглашениям.

К сожалению, на пресс-конференции президента МОК Томаса Баха не прозвучало внятных разъяснений о том, что такое «индивидуальные приглашения» российских атлетов в Пхенхчан, каким образом эти приглашения будут выдаваться и какие по ним будут действовать ограничения. Сказали только, что создадут «специальную группу». А ведь на самом деле именно этот вопрос - ключевой. При всем уважении к дисквалифицированным Виталию Мутко, Александру Жукову, Дмитрию Чернышенко, Юрию Нагорных, главные герои любой Олимпиады – это спортсмены. И сейчас (то есть, вчера вечером по московскому времени) совершенно непонятно, какая часть сборной России в итоге будет допущена к февральским Играм-2018.

Ясно, что будут какие-то ограничения. Но насколько они будут жесткими и обширными? Во время пресс-конференции Бах особо подчеркнул: «чистые» спортсмены должны выступать в Пхенчхане, и это хорошо. Однако разделять «чистых» и «нечистых» можно тоже по-разному. Например, ограничиться двумя-тремя десятками жертв комиссии Дениса Освальда, которые уже лишились своих медалей Сочи-2014, и больше никого не трогать. А можно, наоборот, «забанить» вообще всех российских участников предыдущих, домашних Игр, а заодно и всех тех, кто упомянут в разнообразных списках-дневниках перебежчика Григория Родченкова.

Как вы понимаете, это две большие разницы. Причем Бах намекнул, что «списком Дюшес», по которому работала комиссия Освальда, дело вряд ли ограничится.

С другой, стороны, в отличие от летней Олимпиады в Рио-2016, никакой речи о «спихивании» вердиктов по допуску спортсменов на федерации по видам спорта сегодня не шло. Решать будет МОК. Плюс с самого начала прозвучало, что россияне будут соревноваться в Пхенчхане без флага и гимна, но не под безличной абревиатурой ANA, как на чемпионате мира-2017 по легкой атлетике, а под специальной вывеской OAR – «олимпийские атлеты из России». Это явно промежуточная, компромиссная формулировка. И наконец, вопреки утверждениям большинства СМИ, наши могут выступать в Пхенчхане не только в индивидуальных, но и в командных дисциплинах – хоккее, керлинге, разнообразных эстафетах, и т.д.

Это - по смыслу. Де-юре же надо, конечно, отметить факт дисквалификации ОКР, которая еще сегодня утром казалась всем (включая меня) маловероятной. Но, тем не менее, стала реальностью.

Итак, у России вслед за значительной частью сочинских медалей, ожидаемо отняли флаг и гимн в Пхенчхане. А также всех чиновников (вам их жалко?) и непонятно какую часть состава нынешней, потенциально олимпийской команды спортсменов.

Отсюда вроде бы должен следовать главный вывод: вопреки самым пессимистическим опасениям, Олимпиада в феврале у нас будет…

Не-а. Пока, увы, не следует. Потому что российские власти в ответ на сегодняшний вердикт МОК запросто могут принять решение о бойкоте Пхенчхана-2018. Мол, не надо нам там никаких русских без флага и гимна.

Если так и произойдет, то это будет страшная, решающая ошибка. Тогда получится, что не имеющие отношения к Сочи суперчемпионы вроде фигуристки Евгении Медведевой и лыжника Сергея Устюгова лишатся Олимпиады из-за упрямого руководства своей же страны. Примерно как при Леониде Ильиче Брежневе.

В данный момент вопрос №1 - именно о бойкоте. Или, дай-то бог, об отказе от него. А уж потом - о допуске «индивидуально приглашенных». Получается, что если абстрагироваться от всяких флагогимновых символов разной степени громкости, мы до сих пор не знаем главного.

Так какая команда будет у России в Пхенчхане?..