Нас пощадили. Что нам делать дальше? Колонка Яременко
Главный редактор «Советского спорта» объясняет, почему выбран самый мягкий из всех возможных для нас вариантов.
Главный редактор «Советского спорта» объясняет, почему выбран самый мягкий из всех возможных для нас вариантов, и что нам теперь со всем этим делать.
Если воспринимать все то, что происходило в ожидании сегодняшнего решения, с точки зрения состязательной, то надо признать: МОК полностью переиграл российских спортивных чиновников. Никто даже не сможет теперь сказать, что россиян не допустили, что они будут выступать сиротами без роду и племени. Даже слово «Россия» сохранят в названии олимпийской команды – «Олимпийские атлеты из России» (ОAR). То есть все ультиматумы, что сами по себе мы не поедем, потому что мы – команда, мы – сборная, мы – Россия, - все эти угрозы теперь ни о чем. Это спортсмены-олимпийцы именно из нашей страны. И каждая их победа, каждая их медаль, каждый олимпийский рекорд – будут той самой экспансией всего российского, той мягкой силой, которая лишний раз всем в мире будет показывать, что и в чистом статусе, без допинг-скандалов, мы на что-то способны.
Формально все очень выверенно (не зря наши источники в МОК рассказывали, что формулировки будут оттачиваться до последней минуты): ОКР наказан, спортивные чиновники наказаны. Из всех возможных вариантов решения, которые могли бы быть, выбран самый мягкий (если не считать варианта простить всех и допустить, но он и не рассматривался). Нет запрета на участие в Играх для тех, кто участвовал в Играх в Сочи-2014, нет вообще тотального запрета. Да и штраф выписан вовсе не в том размере, о котором до этого говорили кулуарно.
И чего меньше всего сейчас хотелось бы: начать новую волну истерии на тему, предатели или нет те, кто все-таки поедут. Они спортсмены и это их профессия. Запрещать человеку профессию нельзя. Куда большая вина лежит на тех, кто уже отстрелялся, отъездился, отвыступался, а теперь не отдает свою медаль, машину и призовые, не понимая, что тем самым бросает тень на тех, кто выходит выступать уже вместо него.
Разговариваю вчера с Алексеем Воеводой:
- Вот Вас лишили олимпийской награды…
- Нет, не лишили. У нас просто аннулировали результаты заездов.
- Но это означает, что лишили?
- Вот пусть приедут и попробуют отобрать. – И поиграл своими красивыми бицепсами.
Но еще большая вина не на спортсменах, конечно. Олимпийская победа – это мечта всей жизни. И они, даже добывая ее нечестно, теперь не готовы с этой мечтой (уже реализованной!) расстаться. Куда большая вина - на тех, кто ничего не делал во время полыхавшего допинг-скандала, кто по традиции не делал ничего, полагая, что оно же рассосётся как-нибудь? Надежда на «авось»? Но даже когда стало понятно, что ничего уже не рассосётся, мы все равно не делали ничего, кроме рассказов об антироссийском заговоре? И кроме перемалываний на все лады историй о сумасшедшем профессоре. А ведь долгое время этот профессор возглавлял ФГУП, получал премии и награды.
Бойкоты ни к чему хорошему не ведут. Мы уже это проходили. Турниры наподобие «Дружба-84» - путь к изоляционизму. Хочется надеяться, что путь бойкота избран нами не будет. Бойкот – это эмоции, а не разум. Но если выдохнуть и просто начать думать, что мы должны делать дальше, очевидным становится, что путь только один: государство должно уходить из спорта высших достижений. Спорт – индустрия развлечений, спорт – шоу, спорт – это бизнес, а не противостояние идеологий. Спортсмен, который будет вести себя нечестно, не будет тем самым бросать тень на страну.
И это проблема не властей – это проблема всего общества. Если ты преступник, то, наверное, не стоит на каждом углу кричать: «Ты наш, поэтому мы тобой гордимся!» Иногда надо просто называть вещи своими именами. И не надо говорить, что нас унизили. Решение принято. Нам с ним жить. И давайте всех порвем в Корее! Мы болеем за ОАР – мы болеем за Россию!