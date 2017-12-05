Главный редактор «Советского спорта» объясняет, почему выбран самый мягкий из всех возможных для нас вариантов, и что нам теперь со всем этим делать.

Если воспринимать все то, что происходило в ожидании сегодняшнего решения, с точки зрения состязательной, то надо признать: МОК полностью переиграл российских спортивных чиновников. Никто даже не сможет теперь сказать, что россиян не допустили, что они будут выступать сиротами без роду и племени. Даже слово «Россия» сохранят в названии олимпийской команды – «Олимпийские атлеты из России» (ОAR). То есть все ультиматумы, что сами по себе мы не поедем, потому что мы – команда, мы – сборная, мы – Россия, - все эти угрозы теперь ни о чем. Это спортсмены-олимпийцы именно из нашей страны. И каждая их победа, каждая их медаль, каждый олимпийский рекорд – будут той самой экспансией всего российского, той мягкой силой, которая лишний раз всем в мире будет показывать, что и в чистом статусе, без допинг-скандалов, мы на что-то способны.

Формально все очень выверенно (не зря наши источники в МОК рассказывали, что формулировки будут оттачиваться до последней минуты): ОКР наказан, спортивные чиновники наказаны. Из всех возможных вариантов решения, которые могли бы быть, выбран самый мягкий (если не считать варианта простить всех и допустить, но он и не рассматривался). Нет запрета на участие в Играх для тех, кто участвовал в Играх в Сочи-2014, нет вообще тотального запрета. Да и штраф выписан вовсе не в том размере, о котором до этого говорили кулуарно.

И чего меньше всего сейчас хотелось бы: начать новую волну истерии на тему, предатели или нет те, кто все-таки поедут. Они спортсмены и это их профессия. Запрещать человеку профессию нельзя. Куда большая вина лежит на тех, кто уже отстрелялся, отъездился, отвыступался, а теперь не отдает свою медаль, машину и призовые, не понимая, что тем самым бросает тень на тех, кто выходит выступать уже вместо него.

Разговариваю вчера с Алексеем Воеводой:

- Вот Вас лишили олимпийской награды…

- Нет, не лишили. У нас просто аннулировали результаты заездов.

- Но это означает, что лишили?

- Вот пусть приедут и попробуют отобрать. – И поиграл своими красивыми бицепсами.

Но еще большая вина не на спортсменах, конечно. Олимпийская победа – это мечта всей жизни. И они, даже добывая ее нечестно, теперь не готовы с этой мечтой (уже реализованной!) расстаться. Куда большая вина - на тех, кто ничего не делал во время полыхавшего допинг-скандала, кто по традиции не делал ничего, полагая, что оно же рассосётся как-нибудь? Надежда на «авось»? Но даже когда стало понятно, что ничего уже не рассосётся, мы все равно не делали ничего, кроме рассказов об антироссийском заговоре? И кроме перемалываний на все лады историй о сумасшедшем профессоре. А ведь долгое время этот профессор возглавлял ФГУП, получал премии и награды.

Бойкоты ни к чему хорошему не ведут. Мы уже это проходили. Турниры наподобие «Дружба-84» - путь к изоляционизму. Хочется надеяться, что путь бойкота избран нами не будет. Бойкот – это эмоции, а не разум. Но если выдохнуть и просто начать думать, что мы должны делать дальше, очевидным становится, что путь только один: государство должно уходить из спорта высших достижений. Спорт – индустрия развлечений, спорт – шоу, спорт – это бизнес, а не противостояние идеологий. Спортсмен, который будет вести себя нечестно, не будет тем самым бросать тень на страну.

И это проблема не властей – это проблема всего общества. Если ты преступник, то, наверное, не стоит на каждом углу кричать: «Ты наш, поэтому мы тобой гордимся!» Иногда надо просто называть вещи своими именами. И не надо говорить, что нас унизили. Решение принято. Нам с ним жить. И давайте всех порвем в Корее! Мы болеем за ОАР – мы болеем за Россию!