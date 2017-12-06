- Это унижение России, так я воспринимаю данное решение. Это полное нарушение международного права. Если под правом подразумевать кляузы отдельного человека и на этом основании принимать такое тяжелое решение, то я тогда не понимаю, что такое международное право. Его просто растоптали.

- Но по сравнению с условиями допуска наших легкоатлетов к чемпионату мира, в Пхенчхане наша команда будет иметь название.

- Российской символики не будет и не будет нашего гимна. Не вижу разницы. Мы же гордимся своей принадлежностью к великой стране. Когда спортсмен поднимается на пьедестал, он горд, что поднимается флаг его родины. А не какой-то белый флаг с кольцами. И если он станет олимпийским чемпионом, это не будет той победой, о которой он мечтал. И лично мне бы такая победа радости не принесла.

- Вы за бойкот Олимпиады?

- МОК испугался нас совсем забанить, оставил лазейку. Но принимать решение по поводу участия должны только сами спортсмены, а чиновники прислушаться к их решению.

Напомним, в Олимпиаде россияне смогут участвовать только как нейтральные атлеты. Кроме того принято решение с сегодняшнего дня дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР). Также вице-премьер и бывший министр спорта РФ Виталий Мутко дисквалифицирован пожизненно.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.