О решении комиссии МОК

– Комитет работал на протяжении 7 месяцев, собрал доказательства, документы, заручился техническими экспертными данными, выслушал большое число свидетелей. Все заслужили право быть выслушанными – как те, кого обвиняли, так и те, кто был свидетелем. Вопрос заключался в манипулировании антидопинговой системой в Сочи. Осознавая серьезность ситуации, комиссия решила, что ее доказательства будут опираться на материальные свидетельства беспристрастного характера. Хочу подчеркнуть, что результат процедуры не опирается на утверждения господина Родченкова. Только на независимые доказательства – научные данные, переписки и другие документы, а свидетельские показания подтверждены другими доказательствами.

Родченков в последние несколько месяцев сделал несколько заявлений, которые мы не смогли проверить. Это не значит, что они не заслуживают доверия, но мы не могли их использовать, поскольку не были в состоянии доказать их правомерность. Было бы неправильно утверждать, что мы пытаемся сделать неправильные выводы. Мы приложили усилия, чтобы представить беспристрастный объективный анализ. Хочу отметить, что выводы достаточно ясны.

На основании фактов дисциплинарная комиссия пришла к заключению, что наблюдалось систематическое манипулирование антидопинговыми правилами и системой борьбы с допингом в целом. Это было широко распространено в ходе Зимних Игр-2014. Наблюдались различные уровни административно-контрактной ответственности. Мы пришли к следующим заключениям: борьба с допингом, соблюдение правил находились в компетенции министерства спорта. Именно тогда министр спорта нес ответственность за провалы в спортивной системе.

О мерах наказания России

– Комиссия рекомендовала принять такие меры, чтобы подчеркнуть существование манипуляций антидопинговыми правилами, чтобы виноватые понесли наказание. В то же время права чистых атлетов должны были быть защищены. От себя добавлю, что мы никогда не сталкивались с манипуляциями подобного масштаба. Это привело к тому, что был нанесен огромный ущерб олимпийскому движению.

О механике махинаций с пробирками

– Все подробно описано в отчете, цифры были подготовлены по итогам анализов, но они будут меняться. Каждую неделю к нам поступают 2-3 дополнительных случая. Мы сейчас достигли показателя 35-36 проб, однако образцы по-прежнему анализируются. Комиссия Освальда будет продолжать свою деятельность.

Что касается более подробного анализа: образцы содержали настолько высокую концентрацию соли, что это просто невозможно. Были проведены экспертизы, подтверждающие манипуляции. Возможно, что некоторые из флаконов изначально не были плотно закрыты, чтобы их было проще открыть. А некоторые были закрыты плотно, и из-за механического воздействия при открывании появились царапины. Мы можем быть уверены, что манипуляции осуществлялись.

О возможном информировании Путина о нарушениях антидопинговой системы

– Я не должен здесь высказывать свою точку зрения. В отчет я включил свои знания. У нас нет фактической информации о вовлеченности президента