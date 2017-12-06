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О решении комиссии МОК

– Комитет работал на протяжении 7 месяцев, собрал доказательства, документы, заручился техническими экспертными данными, выслушал большое число свидетелей. Все заслужили право быть выслушанными – как те, кого обвиняли, так и те, кто был свидетелем. Вопрос заключался в манипулировании антидопинговой системой в Сочи. Осознавая серьезность ситуации, комиссия решила, что ее доказательства будут опираться на материальные свидетельства беспристрастного характера. Хочу подчеркнуть, что результат процедуры не опирается на утверждения господина Родченкова. Только на независимые доказательства – научные данные, переписки и другие документы, а свидетельские показания подтверждены другими доказательствами.

Родченков в последние несколько месяцев сделал несколько заявлений, которые мы не смогли проверить. Это не значит, что они не заслуживают доверия, но мы не могли их использовать, поскольку не были в состоянии доказать их правомерность. Было бы неправильно утверждать, что мы пытаемся сделать неправильные выводы. Мы приложили усилия, чтобы представить беспристрастный объективный анализ. Хочу отметить, что выводы достаточно ясны.

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День, когда наших спортсменов лишили флага: хроника событий

На основании фактов дисциплинарная комиссия пришла к заключению, что наблюдалось систематическое манипулирование антидопинговыми правилами и системой борьбы с допингом в целом. Это было широко распространено в ходе Зимних Игр-2014. Наблюдались различные уровни административно-контрактной ответственности. Мы пришли к следующим заключениям: борьба с допингом, соблюдение правил находились в компетенции министерства спорта. Именно тогда министр спорта нес ответственность за провалы в спортивной системе.

О мерах наказания России

– Комиссия рекомендовала принять такие меры, чтобы подчеркнуть существование манипуляций антидопинговыми правилами, чтобы виноватые понесли наказание. В то же время права чистых атлетов должны были быть защищены. От себя добавлю, что мы никогда не сталкивались с манипуляциями подобного масштаба. Это привело к тому, что был нанесен огромный ущерб олимпийскому движению.

О механике махинаций с пробирками

– Все подробно описано в отчете, цифры были подготовлены по итогам анализов, но они будут меняться. Каждую неделю к нам поступают 2-3 дополнительных случая. Мы сейчас достигли показателя 35-36 проб, однако образцы по-прежнему анализируются. Комиссия Освальда будет продолжать свою деятельность.

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Нас пустили в Пхенчхан без флага и гимна. Теперь – только не бойкот!

Что касается более подробного анализа: образцы содержали настолько высокую концентрацию соли, что это просто невозможно. Были проведены экспертизы, подтверждающие манипуляции. Возможно, что некоторые из флаконов изначально не были плотно закрыты, чтобы их было проще открыть. А некоторые были закрыты плотно, и из-за механического воздействия при открывании появились царапины. Мы можем быть уверены, что манипуляции осуществлялись.

О возможном информировании Путина о нарушениях антидопинговой системы

– Я не должен здесь высказывать свою точку зрения. В отчет я включил свои знания. У нас нет фактической информации о вовлеченности президента 

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