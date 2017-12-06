О работе комиссии Шмида

– Комиссия Шмида подготовила комплексный и замечательный отчет, охватывающий все аспекты манипуляции антидопинговой системой в России. Исполком МОК опирался на него в своем решении. Отчет четко выявляет беспрецедентный ущерб, нанесенный олимпийскому движению. Он включает информацию о манипуляциях в лаборатории на Зимних Олимпийских играх в Сочи. Исполком подготовил пропорциональные санкции, защитив чистых спортсменов. Каждое лицо, каждая организация имеет право быть услышанными.

О награждении пострадавших спортсменов

– Как бывший атлет, я выражаю глубочайшие сожаление всем чистым атлетам, которые пострадали в результате манипуляции. Мы согласились, что церемония перераспределения медалей будет проведена в Пхенчхане. Чтобы попытаться компенсировать те моменты, которые им были недоступны при пересечении финиша в свое время.

О санкциях против России

– Олимпийский комитет России дисквалифицирован, решение вступает в силу немедленно. Отдельные спортсмены могут принимать участие в соревнованиях – и в личных, и в командных. Они будут выступать под именем «Спортсмены-олимпийцы России», в форме с этой надписью и под олимпийским флагом. Олимпийский гимн будет играться на каждой церемонии с их участием. Ни одно из лиц Министерства спорта России не будет приглашено в Пхенчхан. Бывший министр спорта Виталий Мутко, его заместитель Юрий Нагорных исключены из любого участия во всех будущих Олимпиадах. Глава оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко исключен из координационной комиссии «Пекин-2022». Председатель ОКР Александр Жуков больше не является членом МОК.

МОК оставляет за собой право принять санкции в отношении лиц, которые вовлечены в систему. Кроме того, Россия должна заплатить компенсацию: 15 миллионов долларов. Эта сумма будет направлена на учреждение органа независимого тестирования.

МОК может снять дисквалификацию с ОКР на церемонии закрытия Олимпийских игр-2018 при условии, что эти решения будут выполнены в полной мере. Они должны подвести итоговую черту под этим эпизодом и стать стимулом для крепкой антидопинговой системы.

О возможном бойкоте Игр со стороны России

– Олимпийский бойкот никогда не приводил к каким-то результатам. Не вижу причины для бойкотирования со стороны российских атлетов. Мы допускаем чистых спортсменов, они могут показать, сколько чистых атлетов в России. Они могут построить мост к будущему чистого спорта, создавая связи между Россией и остальным миром.

Об извинениях со стороны ОКР

– Мы приняли санкции после того, как предоставили России возможность быть услышанными. Российская делегация выступила на заседании Исполкома. На этом заседании во второй половине дня президент ОКР принес свои извинения. Санкции, которые подготовлены, это полноценное решение Исполкома, которое принято коллективно. Я не могу предоставить вам более подробную информацию о том, за что извинилась делегация России, это было закрытое заседание. Но российский олимпийский комитет, если захочет, может опубликовать какие-то комментарии.

О влиянии политики на решение МОК

– Это решение абсолютно вне политики. Политические лидеры в мире, наши спонсоры, вещатели – все понимают, что МОК с политической точки зрения нейтральная организация. Мы бы не допустили влияния политических соображений при принятии спортивных решений. Нейтральность соблюдалась всеми.

О нарушении допинговых правил в футболе

– Те, кто говорит об этом, должны обратиться к господину Шмиду. Может быть, он столкнулся с какими-то доказательствами в ходе расследования.

Поеду ли я на чемпионат мира по футболу? Я не буду отвечать на гипотетические вопросы. У меня нет приглашения, а когда оно поступит, я приму решение. Что касается Виталия Мутко, Исполком МОК четко заявил о позиции в отношении его ответственности.

О специальной группе, которая примет решение о допуске российских спортсменов

– Мы подготовили состав этой группы. У них есть передовые экспертные данные о программе тестирования до Игр. С апреля по конец ноября практически 7 тысяч проб было проверено у 4 тысяч атлетов из 62 стран – это рост на 50% по сравнению с прошлым годом. 1240 из них – это тесты российских атлетов. Группа перед вынесением рекомендаций будет смотреть, кто и как должен тестироваться. Эта группа – оптимальна для вынесения решения.

Как вы помните, суд обязал МОК допустить в Рио госпожу Ефимову к участию, но с правовой точки зрения это другое решение. Здесь мы принимаем решение о том, кого мы хотим пригласить. Речь не об исключениях и санкциях, а о решении МОК пригласить чистых спортсменов.

О новой системе тестирования спортсменов

– Я уверен, что мы добились прогресса с проведением беспрецедентной программы предыгрового тестирования. Система тестирования стала независимой от МОК. Эти меры должны внести большой вклад в обеспечение доверия к Играм-2018, они свидетельствуют о решимости МОК по защите чистых спортсменов и восстановлению целостности соревнований

О контактах с Владимиром Путиным о сложившейся ситуации

– Мы не обсуждали этот вопрос с президентом России.