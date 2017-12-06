Российская реакция на дисквалификацию сборной России и запрет на участие в зимней Олимпиаде нашей команды вполне понятна. Гораздо более интересно, что пишут западные СМИ об этой ситуации.

«Советский спорт» поинтересовался, как подается самое скандальное решение в истории мирового спорта в масс-медиа Германии, Франции, Италии, Испании, США и Великобритании. Мы собрали и перевели отрывки из статей по горячей теме из разных источников.

Bild (Германия): Супер-провал для президента Путина

Олимпийский молот ударил по атлетам Путина, которые выступали на допинге! Международный Олимпийский комитет исключил сборную России из зимних Олимпийских игр, которые в 2018 году пройдут в Южной Корее.

Это супер-провал лично для президента Владимира Путина. Олимпиада должна была стать прелюдией успешного года: дождь из медалей в Южной Корее, который продолжился бы домашним чемпионатом мира по футболу летом. Теперь же по нему ударил допинг-скандал на Олимпийских играх 2014 года, где он выступал в роли могущественного хозяина. Россию уже лишили 11-ти медалей, четыре из которых золотые.

Даже секретная служба ФСБ оказалась под ударом. Если верить отчетам Всемирного антидопингового агентства, она была втянута в многочисленные махинации. Авторитарный пижон-президент окончательно потерял лицо!

CNN (США): Отстранение России – еще одно горе Олимпиады в Южной Корее

Организаторы Олимпийских игр в Южной Корее в шоке после того, как от соревнований была отстранена сборная России.

Отсутствие одной из сильнейших спортивных держав добавляет проблем хозяевам Олимпиады, которые уже столкнулись с ужасными показателями продаж билетов на фоне назревающего кризиса в отношениях с Северной Кореей.

Президент оргкомитета Олимпийских игр в радиоинтервью признался, что он не ожидал, что Международный Олимпийский комитет «зайдет так далеко».

BBC (Великобритания): Русский допинг: МОК отстранил Россию от участия в Олимпиаде-2018

Международный Олимпийский комитет исключил Россию из числа участников зимних Олимпийских игр в Южной Корее в следующем году.

Однако «чистые» российские атлеты смогут соревноваться под нейтральным флагом.

Это решение – следствие расследования обвинений в создании государственной систему допинга на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

«Это решение подведет черту под этим неприятным эпизодом», - заявили в МОК.

Это решение широко осуждалось в России. Некоторые политики требовали бойкотировать игры, хотя многие официальные лица хорошо восприняли решение позволить «чистым» атлетам принять участие в соревнованиях.

Marca (Испания): МОК осуждает Россию, но не россиян

Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее после решения, принятого на исполнительном комитете МОК в Лозанне, который обсуждал скандал вокруг предыдущих зимних Олимпийских игр в Сочи: Ваши спортсмены смогут принять участие в Играх под Олимпийским флагом. Однако Олимпийский комитет России исключен из МОК и его флаг не будет присутствовать на Играх в Южной Корее.

Помимо этого список российских спортсменов должен быть одобрен специальной комиссией в составе представителей ВАДА и МОК. Этот комитет не пропустит на Игры спортсменов, которые хоть как-то нарушали антидопиновые правила, а тех, кто пройдет комиссию, будут называть «российскими Олимпийскими спортсменами». Это касается и хоккея, единственного командного вида спорта в зимней Олимпиаде. В случае победы спортсмены из России отправятся на подиум под Олимпийскими флагом и гимном.

La Parisien (Франция): Россию отстранили от Олимпиады, но не ее спортсменов

Международный Олимпийский комитет принял решение. Россия была отстранена от участия в следующих зимних Олимпийских играх 2018 года. Это – результат расследования, начатого ранее в отношении страны-хозяйки предыдущих зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи по обвинениям в создании «институционализированного допинга»

Однако для «чистых» спортсменов МОК оставил дверь открытой. Отстранение их не касается. Им будет позволено принять участие в Олимпиаде в Южной Корее под Олимпийским флагом и с соблюдением строгих условий.

МОК также объявил о пожизненной дисквалификации заместителя премьер-министра России Виталия Мутко, который долгое время занимался вопросами спорта.

La Gazetta dello Sport: Россия отстранена от Олимпиады-2018, поедут только отдельные спортсмены

Исполнительный директор Международного Олимпийского комитета приостановил членство Олимпийского комитета России. Это значит, что гимна России не будет на Олимпийских играх в феврале следующего года – только участники под нейтральным флагом. Вице-премьер Виталий Мутко получил пожизненный запрет. Ждем реакции Путина – возможен полный бойкот. Бах: «Россия строит стены».

Членство Олимпийского комитета России в МОК временно приостановлено. Это решение (хоть и ожидаемое, но от этого не менее историческое) было принято на исполкоме МОК и объявлено президентом организации Томасом Бахом перед Олимпийскими играми в феврале следующего года в Южной Корее. Это результат того, что происходило в Сочи в 2014 году, когда многие российские федерации злоупотребляли допингом. Решение очевидно будет иметь огромные политические последствия.

The Times (Великобритания): Россию отстранили от зимней Олимпиады

Россию отстранили от участия в зимних Олимпийских играх в следующем году за «системный допинг» на предыдущей Олимпиаде 2014 года в Сочи, где она была хозяйкой.

Решение, озвученное на исполкоме Международного Олимпийского комитета заставило российского вещателя ВГТРК заявить, что они не будут освещать Олимпиаду, которая пройдет в феврале в Южной Корее.

В МОК заявили, что «чистые» российские спортсмены все еще смогут принять участие в Олимпийских играх, но при соблюдении «строгих условий» при доказательстве своей «чистоты».

На данный момент уже 25 российских спортсменов получили пожизненную дисквалификацию по обвинениям в причастности к допинговому скандалу.

Страны и до этого отстранялись от участия в Олимпийских играх, как было с Южной Африкой во времена апартеида, но ни одно государство до сих пор не было отстранено от Олимпийских игр из-за допинга.

The Ney York Times (США): МОК отстранил Россию от участия в зимней Олимпиаде

Олимпийской сборной России запретили участие в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Официальные лица государства не будут присутствовать на трибунах, российских флаг не будет развеваться на церемонии открытия, а гимн страны не прозвучит в Южной Корее.

Любой российский атлет, которого допустят до участия, будет соревноваться в нейтральной форме, а медальная таблица всегда будет показать, что Россия выиграла ноль медалей на этих Играх.

Это наказание, которое заслужил гордый спортивный Джаггернаут, использовавший Олимпийские игры, чтобы показать свою глобальную мощь, но был раскрыт и обвинен в систематическом употреблении допинга в до этого невиданных масштабах. Международный Олимпийский комитет провел собственное расследование, которое подтвердило то, что и так было известно на протяжении более года. МОК вынес наказание настолько суровое, что прецедентов еще не было в истории спорта.

Это решение стало окончательным подтверждением того, что целая нация оказалась виновна в создании государственной допинг-программы. С этой схемой может сравниться пожалуй лишь печально известная программа, запущенная в Восточной Германии в 60-х годах прошлого века и действовавшая вплоть до 80-х.

Теперь спортивный мир ждет ответа от России. Некоторые официальные лица грозили бойкотом в случае таких суровых мер.

Bleacher Report (США): Еще многое предстоит сделать, чтобы удержать Россию за допинг-скандал

Со всей честностью, как никогда ранее, Международный Олимпийский комитет преодолел скользкий склон на пути к тому, чтобы позволить спортсменам из опальной российской спортивной системы принять соревноваться на льду и снегу в 2018 году в Южной Корее.

Решение, принятое во вторник, исключает российские флаг и гимн из Олимпиады 2018 года. МОК также наложил пожизненную дисквалификацию на российских чиновников, ответственных за широкую и коварную манипуляцию с допингом со стороны страны-хозяйки Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Также МОК показал, как он хорош в таком неолимпийском виде спорта, как хождение по канату, когда позволил гнаться за медалями на Олимпийских играх российским спортсмена, которые докажут, что они «чисты».